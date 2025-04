Scontri prima del derby Lazio-Roma, altri 6 ultra arrestati

Dopo gli scontri prima dell'inizio del derby tra Roma e Lazio , sono stati arrestati altri tre tifosi coinvolti:tre dei giallorossi e tre dei biancocelesti. Sono stati accusati di aver partecipato ai violenti incidenti avvenuti dentro e fuori lo stadio Olimpico e che hanno portato al ferimento di un agente delle forze dell'ordine. Si trattano di tutti 'volti noti' appartenenti ai gruppi "Roma Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e " Ultras Lazio". Inoltre uno degli arrestati ha un Daspo in corso.

Lazio-Roma, le conseguenze dopo gli scontri

Quanto accaduto prima della sfida dell'Olimpico è stato fermamente condannato dalle due società e dal presidente del Coni Malagò. Il giudice sportivo di Serie A Mastrandrea ha rinviato il giudizio sugli scontri aspettando la relazione che verrà consegnata dai referenti dell'Ordine pubblico. È stato richiesto un "supplemento d'istruttoria" per capire le dinamiche dell'accaduto e i responsabili. Intanto le due società sono state multate: 6000 euro ai danni della Roma, mentre la Lazio dovrà pagare 4000 euro. Inoltre il Viminale ha disposto il divieto di trasferta ai tifosi di Roma e Lazio per le prossime tre trasferte delle due squadre. Ma le conseguenze di quanto successo non si fermeranno di certo qui.