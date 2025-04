I tifosi di Roma e Lazio non potranno andare in trasferta per le prossime tre giornate di Serie A. Questo è stato deciso dal Viminale dopo gli scontri del derby di domenica scorsa, accaduti dentro e fuori lo stadio Olimpico di Roma, e che ha coinvolto entrambe le tifoserie. Le misure Non sarà inoltre consentito di disputare di sera le partite a rischio per l'ordine pubblico nella prossima stagione. Lo ha preannunciato il Viminale alla Figc.