Ranking Uefa dopo i risultati di Lazio e Fiorentina: la situazione per il quinto posto Champions

ROMA - Serata di verdetti quella di oggi (17 aprile), che ha visto andare in scena i match di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League, competizioni che come la Champions League vedono ora definito il quadro delle semifinali. Il vano successo della Lazio (eliminata poi ai rigori nei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt allo stadio Olimpico) e il pari della Fiorentina al Franchi contro il Celje (bastato invece ai viola per volare in semifinale di Conference) non sono bastate all'Italia per avvicinare la Spagna nel ranking Uefa per nazioni, che ha aritmeticamente conquistato un posto in più nella prossima Champions.

Ranking Uefa, come cambia dopo le gare di Lazio e Fiorentina

Una possibilità, quella di un pass per la Champions assegnato alla quinta classificata in Serie A, che si sarebbe concretizzaa chiudendo la stagione nelle prime due posizioni del ranking Uefa per nazioni ma che ormai non è più realizzabile per il calcio italiano. L'Inghilterra è ormai certa del primato con un punteggio di 26,319 e con ancora in corsa 4 squadre (sulle 7 che si erano presentate al via delle varie competizioni), mentre del secondo posto è ora sicura la Spagna con un punteggio di 23,034 (oggi doppia qualificazione con la vittoria dell'Athletic Bilbao contro i Rangers in Europa League e il pari del Betis in Conference sul campo dello Jagelliona) e con 3 squadre (su 7) ancora in corsa dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions (battuto dall'Arsenal a Londra e poi anche nella sfida di ritorno al Bernabeu). L'Italia resta è terza a quota 21,125, adesso con due sole squadre rimaste in corsa (sulle 8 che avevano iniziato il perocrso europeo).

Italia, sfuma il quinto posto in Champions: se lo prende la Spagna

Oltre all'Inter, che superando il Bayern Monaco nei quarti ha staccato il pass le semifinali di Champions League (dove è attesa ora dalla doppia sfida contro il Barcellona), l'Italia può infatti adesso contare solo sulla Fiorentina (attesa in semifinale dal Betis), mentre sono già state eliminate Juve, Milan, Atalanta, Bologna dalla Champions e Lazio e Roma dall'Europa League. La Spagna invece, oltre che sul Barcellona (avversaria dell'Inter nelle semifinali di Champions League), ha ancora in corsa l'Athletic Bilbao in Europa League (semifinale contro il Manchester United) e appunto il Betis (in semifinale di Conference contro la Fiorentina), con un vantaggio non più colmabile dalle italiane.

