Diretta Lazio-Bodo Glimt: segui la partita di Europa League di oggi LIVE

È la notte dei miracoli, è la notte dei sogni della Lazio . La squadra di Baroni è pronta ad affrontare il Bodo Glimt in uno stadio Olimpico che sarà una bolgia biancoceleste, con oltre 53mila tifosi a spingere il proprio club verso la semifinale di Europa League . Sarà difficile ma non impossibile cercare di ribaltare il 2-0 subìto all'andata dai capitolini tra il gelo e la neve della Norvegia.L'ultima volta che la Lazio ha ospitato una squadra norvegese risale all'ottobre 2015: vittoria contro il Rosenborg per 3-1 in Europa League. Il Bodo invece non ha mai vinto nelle sei trasferte disputate in Italia (qualificazioni incluse), con un pareggio e cinque sconfitte.

20:57

Tutto pronto per Lazio-Bodo

Squadre schierate in campo: manca poco al fischio d'inizio. Risuona l'Inno dell'Europa League

20:55

Lo spettacolo dell'Olimpico

Va in scena la bellissima coreografia della Lazio "You are my wonderwall", sulle note degli Oasis in sottofondo con la canzone Don't Look Back in Anger

20:45

Lotito: "I tifosi sono molto importanti"

"C'è massima concentrazione e la consapevolezza di avere un appuntamento importante. Dico sempre a tutti che le prerogative sono 4 per raggiungere certi obiettivi, anche nella vita: umiltà, ferocia agonistica, determinazione e spirito di gruppo. Se si hanno questi 4 ingredienti puoi raggiungere determinati obiettivi. I tifosi saranno molto importanti questa sera, non a caso ho fatto un elogio a loro per una coreografia che resterà nella storia. Per quanto riguarda le coreografie c'è stata sicuramente una vittoria della Lazio nel derby. Sicuramente la squadra sarà spronata a dare il 100%. E' un appuntamento fondamentale per la stagione, abbiamo seminato molto bene fin qui e non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti dalla squadra e dalla tifoseria", le parole del presidente

20:34

Le squadre in campo

Riscaldamento per Lazio e Bodo in corso

20:33

Gli arbitri

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel (GER), Rafael Foltyn (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER) (GER)

VAR: Bastian Dankert(GER)

AVAR: Benjamin Brand (GER)

20:28

Lazzari: "Non vediamo l'ora di giocare e ribaltare il risultato"

“Sappiamo quanto può contare per il corso della stagione, l’andata non è stata la miglior Lazio, cercheremo di ribaltare il risultato, non vediamo l’ora di scendere in campo. Mettere molta intensità è la cosa principale, loro corrono molto, hanno fatto una partita fisica con numeri impressionanti. Due motivi che ci fanno pensare di superarla? Giochiamo in casa con il nostro pubblico, già solo questo ti fa capire che possiamo passare il turno. Segnare due gol non sarà facile ma in casa si può tutto”, così il difensore prima della partita con il Bodo

20:26

Le parole di Baroni

"Che sensazioni ho raccolto dalla squadra? Lo sappiamo, ci serve una partita straordinaria contro un avversario forte. Non abbiamo margini di errore, ma credo sia una gara dove dobbiamo dare tutto dal primo all’ultimo pallone. Che tipo di gestione ho preparato? Pedro? Tavares può essere della partita, abbiamo valutato insieme a lui questa opzione. Per quanto riguarda la posizione di Pedro, sa giocare queste partite che sono le sue. Ho dovuto fare una scelta in funzione della tenuta, Castellanos è alla seconda dove parte dall’inizio. Dia mi dà la doppia possibilità di metterlo come punta se ci dovesse essere un calo da parte di Taty e poi anche un cambio. Abbiamo preparato una soluzione un po’ diversa ma all’interno della partita dove dobbiamo essere bravi a gestire i duelli, loro sono tecnici e bravi a lavorare sulle catene e quindi a creare superiorità numeriche. Berg è molto bravo, tocca molti palloni e cercheremo di toglierli. La squadra deve mantenere la sua identità, non deve avere pensiero e assillo ma essere concentrata dall’inizio alla fine. La squadra deve centrare la prestazione del derby dal punto di vista della tenuta, ma credo che non sbaglierà. l’avversario è forte, l’ho studiato e l’ho visto. È vero che loro in casa hanno un vantaggio incredibile, ma oggi serve una grande prestazione sia di gambe sia e, principalmente, di testa e la squadra ne è consapevole”, queste le parole del mister a Sky prima del match

20:20

La moglie di Claudio Lotito e quell'amuleto

Nella notte in cui si decidono le sorti europee dei biancocelesti, irrompe anche la scaramanzia: il retroscena di Cristina Mezzaroma...

COSA AVRÀ QUESTA SERA

20:15

La coreografia

Lo stadio sarà vestito a festa con una scenografia da mozzafiato, epocale e mai vista prima che andrà a interessare i settori della Curva e i Distinti. "Questo è un seggiolino speciale. In questo seggiolino troverete due cartoncini il primo (marrone o grigio) arrotolato nel vostro schienale; il secondo (bianco, celeste, nero o giallo) poggiato sul vostro sedile. Alle 20.55 dovrete aprire il primo cartoncino, alle 20.57 dovrete riporre il primo cartoncino e aprire velocemente il secondo e tenerlo aperto fino a inizio partita" , queste le indicazioni della Curva Nord

20:10

La carica dei tifosi

Vincere stasera porterebbe gloria e prestigio al club capitolino, oltre che a un introito nelle casse del presidente Lotito di circa 4,2 milioni di euro.

“Oggi è una serata importante, lo si sente nell’aria, lo si vede negli occhi della gente. Sono serate che non viviamo sempre, però adesso ci siamo dentro e vogliamo viverla al 100%. Abbiamo la grande opportunità, per chi va allo Stadio, di prendere una semifinale su rimonta. Solo i laziali possono trasmettere la cattiveria, dare un’anima a quello stadio. Dobbiamo prenderci il risultato con i denti, ognuno di noi giocherà un ruolo fondamentale per far sì che questo accada. Questo mi aspetto dalla gente stasera. Dev’essere un boato, un frastuono continuo, devono essere immersi dei fischi ogni volta che toccano palla” , questo il messaggio degli Ultras Lazio diffuso via social....

LEGGI LA NEWS

20:05

La Lazio con una maglia speciale

I giocatori scenderanno in campo con una maglia speciale celeste dedicata alla Croce Rossa Italiana

20:01

Lazio, i motivi per credere all'impresa con il Bodo

Servono due gol (senza subirne) per portarla ai supplementari, tre di scarto per superare i quarti e continuare a sognare la finale di Bilbao, in calendario il 21 maggio. Non è facile, neppure è impossibile. Non si gioca al Polo Nord, il campo è in erba e non sintetico, il Bodo Glimt non vale il Bayern Monaco...

CLICCA QUI PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO

19:50

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

A disp: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Dia. All. Baroni.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge.

A disp: Lund, Brondbo, Moe, Nielsen, Fet, Sorli, Maatta, Hansen, Helmersen. All. Knutsen.