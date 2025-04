Reduce dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan va alla ricerca dei tre punti in campionato. Trasferta al Penzo contro il Venezia per la squadra di Conceicao che deve riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. Un successo per provare a dare un senso a questo finale di stagione, almeno in campionato. Tutt'altro obiettivo per Di Francesco che deve rosicchiare più punti possibili anche da queste partite se vuole conquistare la salvezza, che ora dista solamente un punto. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

Fine primo tempo, Milan al riposo in vantaggio di un gol: per ora decide la rete di Pulisic al 5'.

Serie A, come cambierebbe la classifica in caso di vittoria del Milan a Venezia. CONSULTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA IN TEMPO REALE

Milan in vantaggio con Pulisic. Errore di Candé, la palla arriva sui piedi di Jimenez, che serve Fofana: imbeccata vincente per Pulisic che, a tu per tu davanti a Radu, non sbaglia. Rossoneri in vantaggio al Penzo.

Yeboah salta Pavlovic e tocca per Zerbin, che controlla palla in un fazzoletto di terreno, in area di rigore, si gira e calcia: palla di un nulla sul fondo rispetto al palo alla sinistra della porta difesa da Maignan.

12:35

2' - Colpo di testa di Candé

Yeboah e Zerbin scambiano palla e guadagnano calcio d'angolo. Sugli sviluppi del conrner olpo di testa di Candé, facile preda di Maignan.

12:34

1' - Calcio d'inizio, è iniziata Venezia-Milan

Partiti, è iniziata Venezia-Milan.

12:29

Venezia-Milan, scambio dei gagliardetti e minuto di raccoglimento per Papa Francesco

Scambio dei gagliardetti tra i capitani. Un minuto di raccoglimento per Papa Francesco.

12:28

Milan, problema fisico nel riscaldamento per Jovic: gioca Abraham

Problema fisico nel riscaldamento per Jovic: tocca ad Abraham. Squadre in campo. Sta per iniziare Venezia-Milan.

12:20

Jimenez: "Giocare con Theo è un sogno, è il mio idolo"

Jimenez ha parlato nel pre partita: "Dobbiamo affrontare tutte le partite alla stessa maniera come abbiamo fatto nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Io mi sono sempre ispirato a Theo che è il mio idolo, guardando lui farò sempre meglio. Dura marcarlo in allenamento, un sogno giocare con lui. Mai avrei pensato che avrei potuto farlo, sono fortunato a giocare con lui ogni giorno. Per il finale di stagione voglio un gol ma anche un po' più assist".

12:10

Busio: "Grandi amici con Pulisic e Musah, sulla partita..."

Busio a Dazn: "Dobbiamo fare risultato in ogni partita. Abbiamo avuto tanti alti e bassi in stagione ma siamo lì a un punto dalla salvezza. Pulisic? Grande uomo e grande giocatore. C'è anche Musah, siamo grandi amici e giochiamo insieme in Nazionale. Ci sono anche delle cose tra i dnoi per vincere la partita".

12:05

Moncada: "La vittoria della Coppa Italia non cambia la stagione"

Moncada ha parlato nel pre partita a Dazn: "L'eventuale vittoria della Coppa Italia non cambierebbe il giudizio sulla stagione. Non siamo soddisfatti della posizione in classifica. Vincere due trofei al Milan è importante, ma vogliamo fare di più. Siamo contenti di Conceicao, ha lavorato tanto portano un'intensità importante, lavoriamo bene insieme. Al Milan c'è una struttura con gente che lavora: pensiamo al DS per far crescere ancora il club, ma abbiamo già una struttura importante. Jovic? Ha lavorato bene con il mister. Abbiamo tutto sotto controllo con lui e il suo contratto Siamo contenti di lui e speriamo faccia ancora meglio nelle prossime partite".

12:00

Di Francesco: "Milan ha individualità pazzesche, ma non vogliamo solo subire"

Di Francesco a Dazn: "Senza la doppia punta rischiamo solo di subire gli avversari e di non contrattaccarli. La scorsa domenica avevo fatto scelte diverse, mancava anche Fila per la squalifica. Questa squadra abituata a giocare con due attaccanti, pi a me non piace una squadra che subisce. Loro sono bravi nelle ripartenze e avere compattezza in mezzo al campo. Quello che dobbiamo fare è quello di farli uscire alla zona comfort per fargli male. Hanno delle individualità pazzesche con grande potenzialità, ma oggi speriamo che sia meno continua rispetto al derby contro l'Inter".

11:55

La Coppa Italia per l'Europa, la salvezza di Conceicao

Con cinque giornate alla fine del campionato, analizziamo le prospettive in classifica del Milan. Ora gli occhi saranno puntati principalmente sulla finale di Coppa Italia contro il Bologna, che potrebbe rappresentare la salvezza per i rossoneri con l'accesso diretto all'Europa League, ma è ancora possibile la qualificazione tramite campionato? Per la Champions il discorso è difficilissimo: 9 i punti di distanza dal quarto posto, non va meglio con l'UEL a 8. Il settimo posto, che varrebbe la Conference League, è a 6 punti, più fattibile ma comunque problematico vedendo il passo che stanno tenendo tutte le dirette concorrenti. LA CLASSIFICA.

11:45

Il rollercoaster del Milan 24/25

Pur in un'annata "di nessuna grazia calcistica", il Milan ha offerto degli alti sorprendenti (vedi Madrid, i derby e la Supercoppa Italiana) ma anche troppi bassi che l'hanno portato al nono posto in classifica: il commento di Franco Ordine.

11:35

Jovic, l'uomo del momento che sta salvando la stagione del Milan

Momento magico per Luka Jovic che si riprendere la maglia da titolare dopo la doppietta decisiva nel derby contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia. Proprio quella prestazione lì potrebbe salvare la stagione del Milan se dovesse arrivare una vittoria a Roma contro il Bologna. E ora le sue prospettive in rossonero sono decisamente cambiate.

11:26

Venezia, la formazione ufficiale

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Conde, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Fila, Yeboah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

11:25

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (3-4-3): Maignan; Gabbia, Pavlovic, Tomori; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. All. Sergio Conceiçao