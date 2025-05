La classifica di Serie A aggiornata dopo Bologna-Juve

Trentacinquesima giornata di Serie A, Bologna e Juve hanno pareggiato 1-1 nell'ultima partita della domenica. A decidere il match del Dall'Ara i gol di Thuram al 9' e Freuler al 54'. Un risultato che infiamma ulteriromente la corsa alla Champions League e, in generale, a un posto in Europa: come cambia la classifica.