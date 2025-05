Bologna-Juve diretta Serie A: segui la partita

Bologna-Juventus è più di uno spareggio per la Champions, può valere la stagione e il futuro. All'andata Mbangula allo scadere salvò i bianconeri e regalò a Thiago Motta il 2-2, dopo un girone intero è cambiato tanto, soprattutto in panchina: Tudor ha la grande chance di condurre in Champions la Juve. Molto, forse tutto, passa dal Dall'Ara: segui tutti gli aggiornamenti e la partita in diretta .

20:13

Bologna, Dallinga: "Non so se decisiva"

Dallinga a Dazn nel prepartita: "Non so se è una partita decisiva, ma è sicuramente molto importante, sappiamo cosa possiamo fare qui in casa. La città non ci dà pressione ma solo supporto, speriamo di regalarle una gioia".

20:10

Sfida Champions

Con una vittoria, il Bologna supererebbe la Juventus in classifica a tre giornate dal termine: i rossoblù non sono mai stati nella storia davanti ai bianconeri a tre turni dalla fine in un campionato di Serie A a 20 squadre.

La Juventus, che ha battuto il Monza nell’ultimo turno, non ottiene due successi di fila in Serie A dalla striscia di cinque tra febbraio e marzo; i bianconeri hanno raccolto soltanto un punto (1N, 2P) nelle ultime tre gare in trasferta di campionato e non restano per quattro match di fila senza vincere fuori casa dal finale dello scorso torneo (serie di otto in quel caso).

19:50

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

19:42

L'ex Orsolini insegue un traguardo

Orsolini, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus pur senza mai esordire con i bianconeri, ha segnato due gol nelle ultime tre presenze di campionato al Dall’Ara contro i bianconeri. Con una rete o un assist sancirebbe la sua miglior stagione in Serie A in termini di partecipazioni al gol (al momento 15 come nel 2022/23, grazie ai 12 centri e ai tre passaggi vincenti).

19:36

I numeri di Bologna-Juventus

Bologna e Juventus hanno pareggiato tutte le ultime quattro sfide in Serie A, andando entrambe sempre a segno: non impattano in cinque match consecutivi nel massimo campionato dal periodo tra il 1978 e il 1980.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 25 partite di Serie A contro il Bologna (17V, 8N): per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitta nella competizione; l’ultimo successo rossoblù sui bianconeri nel torneo è datato 26 febbraio 2011 (0-2, a Torino, con doppietta di Marco Di Vaio).

Il Bologna non batte in casa la Juventus in Serie A dal 29 novembre 1998 (3-0 con reti di Michele Paramatti, Giuseppe Signori e Davide Fontolan); da allora, in 21 sfide al Dall’Ara ben 14 successi bianconeri e sette pareggi. Nelle ultime otto gare in terra emiliana contro i rossoblù, la Vecchia Signora è sempre andata a segno almeno una volta.

Dall'Ara (Bologna)