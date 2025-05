Torino-Inter diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

Allo stadio Olimpico Grande Torino è il giorno di Torino-Inter , gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A . I nerazzurri cercano il momentaneao aggancio al Napoli capolista (impegnato stasera al Maradona contro il Genoa ), i granata il ritorno al successo dopo due giornate per ridurre a un solo punto il ritardo dal Como , decimo in classifica. Vanoli sfida Inzaghi , reduce dall'impresa in Champions League contro il Barcellona , valsa l'accesso alla finale della massima competizione europea per club contro il Psg .

17:39

Bisseck: "Crediamo ancora allo scudetto"

Bisseck a Sky: “Scudetto? Ci crediamo ancora al 100%. Sennò perché giocheremmo oggi? Giochiamo sempre per vincere, non siamo nella miglior posizione perché dobbiamo guardare cosa fa il Napoli, ma vogliamo vincere”.

17:36

Torino-Inter, Inzaghi: "Lo scudetto non è nelle nostre mani, ma faremo di tutto"

Inzaghi a Sky: “In Champions sappiamo di avere l’ultimo passo da fare, che sarà il più importante. Partite come quella di martedì scorso sono bellissime da vivere e da far vedere alla nostra gente. Sappiamo che lo scudetto non è nelle nostre mani, ma faremo di tutto. Zalewski mezzala? Si alzerà, giocherà vicino a Taremi, con Correa. Ha qualità e farà una bella partita. 3-4-3? Può essere. In certi momenti Zalewski farà anche la mezzala. Conosciamo i nostri principi, ma sappiamo che in quella zona di campo abbiamo giocatori che oggi non potevano partire dall’inizio”.

17:32

Inzaghi: "Il nostro percorso parte da lontano, Torino squadra organizzata"

Inzaghi a Dazn: "Quello che abbiamo fatto martedì è stato bello ed emozionante. Ora abbiamo qualche problematica, qualcuno è rimasto ad Appiano, altri sono qui ma non potevano giocare l'intera partita. Il Torino non perde da sette partite in casa ed è una squadra molto organizzata. Ho la fortuna di avere alle spalle una società forte, dei giocatori forti, in questi quattro anni abbiamo fatto un percorso che parte da lontano. C'è il campionato che non è più nelle nostre mani, cercheremo di fare il massimo nelle prossime tre partite. Complimenti a mio fratello Filippo per la promozione con il Pisa che mancava in Serie A da 34 anni. I suoi complimenti sono sentiti, fatti col cuore, e li ricevo con piacere".

17:28

Vagnati: "Vincere aiuta a vincere"

Vagnati a Dazn: "Regalo per il mio compleanno? No, per i ragazzi dopo una stagione di alti e bassi. Deve essere un regalo per il presidente, in vista del futuro. Un regalo che ci meritiamo. Vogliamo cercare di non peggiorare i risultati del passato, abbiamo una partita contro una squadra che ha ampiamente dimostrato il suo valore. Non piace quando mi si dice che non c'è lo stress della classifica. Siamo professionisti, siamo in un club importante, dobbiamo sempre cercare di fare il massimo. Di fare più punti possibili. Vincere aiuta a vincere".

17:25

Bisseck: "Felici per l'impresa con il Barcellona, ma ora dobbiamo battere il Toro"

Bisseck a Dazn: "Siamo stati felici come i tifosi per l'impresa con il Barcellona. Nel calcio, però, si guarda sempre avanti. Dobbiamo vincere, oggi, contro il Torino. In cosa mi ha migliorato Inzaghi? Sono sulla strada giusta, ci sono tante cose che devo migliorare, in fase difensiva non è tutto perfetto ma ho fatto una bella strada. Devo continuare a lavorare per diventare un top".

17:18

Elmas prima di Torino-Inter: "Ho ricevuto tantissimi messaggi dai tifosi del Napoli"

Elmas a Dazn: "L'Inter ha fatto due partite grandissime contro una squadra veramente forte come il Barcellona. Non so cosa penseranno oggi, ma l'Inter è sempre l'Inter e giocherà al massimo le ultime partite per provare a vincere il campionato. Sono venuto al Torino perché è una piazza bellissima, con una grande storia, i tifosi meritano il meglio. Futuro? Ne riparleremo dopo le ultime partite. Ho ricevuto tantissimi messaggi dai tifosi del Napoli, mi chiedono di regalare qualcosa. Vediamo".

17:18

La panchina dell'Inter

A disposizione di Simone Inzaghi, in panchina, Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Arnautović, Thuram, Acerbi, Çalhanoğlu, Barella, Dimarco, Re Cecconi, Berenbruch, Topalovic e Spinaccè.

17:16

La panchina del Torino

A disposizione di Paolo Vanoli, in panchina, Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Ilic, Sanabria, Casadei (sovraccarico al polpaccio), Coco, Tameze, Linetty, Perciun e Cacciamani.

17:11

Nove cambi dall'inizio nell'Inter rispetto alla semifinale Champions

Nove novità dall'inizio rispetto alla semifinale di Champions contro il Barcellona per Inzaghi: assenti Lautaro, Pavard, Mkhitaryan e Frattesi.

17:02

Torino, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Torino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

16:55

Inter, una sola vittoria nelle ultime sette trasferte in Serie A

L’Inter ha vinto soltanto una delle ultime sette gare esterne (tre pareggi, tre sconfitte) di Serie A dopo otto vittorie di fila in trasferta. Da febbraio, solo la Fiorentina ha fatto peggio (quattro punti) fuori casa tra le squadre che si trovano nella prima parte della classifica.

16:51

Torino-Inter, la formazione ufficiale di Inzaghi

Torino-Inter, la formazione ufficiale scelta da Simone Inzaghi: sfoglia la gallery.

16:47

Lautaro Martinez a un gol o a un assist da un record

Lautaro Martinez non prenderà parte a Torino-Inter dopo le fatiche nella semifinale di Champions contro il Barcellona: l'attaccante argentino ha preso parte a 15 gol (dodici reti, tre assist) in questo campionato: nel caso in cui segnasse o offrisse un passaggio vincente, da qui alla fine del campionato, diventerebbe il primo giocatore a partecipare a più di 15 marcature in ogni stagione di Serie A dal 2019/20.