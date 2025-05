Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi

Continuare a sognare, ben consapevole che il destino è nelle proprie mani: il Napoli torna in campo al Maradona contro il Genoa di Vieira, già ampiamente salvo, per non interrompere la marcia scudetto. In uno stadio tutto esaurito, Conte e i giocatori non vogliono fermarsi. Perché se la corsa è stata meravigliosa, per quanto piena di ostacoli, il traguardo può essere davvero meraviglioso. Storico. E allora di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale di una notte che, comunque vada, sarà da ricordare. Parola al campo: tutto il resto, direbbe Califano, ma anche Conte, è noia.