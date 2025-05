Chi è Siegrist, il portiere del Genoa all'esordio a sorpresa contro il Napoli

Esordio in Serie A per Benjamin Siegrist , portiere chiamato a difendere i pali del Genoa al "Maradona" contro il Napoli di Antonio Conte . Patrick Vieira ha scelto a sorpresa il vice di Nicola Leali per l'appuntamento in casa della capolista. Opportunità per l'estremo difensore di proprietà del Rapid Bucarest .

Benjamin Siegrist, all'età di 33 anni, è pronto ad esordire in Serie A con la maglia del Genoa. Cresciuto nelle giovanili dell'Aston Villa, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio in Inghilterra, prima di fare ritorno in patria grazie alla chiamata del Vaduz. Poi, il successivo trasferimento in Scozia, al Dundee United, dove riesce a consacrarsi e a collezionare un totale di 145 presenze tra il 2018 e il 2022. Meno fortunata la parentesi al Celtic, come testimoniano i soli 180 minuti giocati. Nell'estate 2024, è approdato al Rapid Bucarest, scendendo in campo in 13 occasioni e attirando su di sé le attenzioni del Genoa. Lo scorso 28 gennaio, a tre giorni dal suo compleanno, ha scelto di sposare il progetto tecnico del Grifone fino al prossimo 30 giugno. Trasferimento a titolo temporaneo, forte del contratto fino al 2026 con la formazione romena. Oggi, domenica 11 maggio, la chance per mettersi in mostra davanti al pubblico del "Maradona" contro il Napoli di Antonio Conte.