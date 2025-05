Conte distrutto in diretta tv: "Ci siamo giocati il bonus. E ora..."

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Genoa al Maradona. Un punto che permette al Napoli di essere davanti di un punto all'Inter in classifica, ma che non soddisfa di certo l'allenatore: "Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti. Capitano anche queste partite. Quando subisci gol, puoi sempre fare meglio. Dispiace perché dovevamo vincere per quello che abbiamo prodotto".