Scudetto Napoli, tutte le combinazioni: cosa serve a Conte per diventare Campione

A 180 minuti dalla fine del campionato di Serie A, il Napoli di Antonio Conte continua ad essere artefice del proprio destino. Tempo di calcoli e possibili combinazioni in casa azzurra, con Lukaku e compagni che saranno chiamati ad affrontare Parma e Cagliari nelle ultime due giornate. Nonostante il pareggio contro il Genoa , lo Scudetto resta un obiettivo ampiamente alla portata: ecco cosa serve alla formazione partenopea per vincere il duello con l' Inter .

Scudetto Napoli, tutte le combinazioni: cosa serve a Conte per vincere il duello con l'Inter

Una volta archiviato il pari con il Genoa di Vieira, il Napoli è ora a +1 sull'Inter di Simone Inzaghi, essendosi portato a quota 78 in classifica. A due partite dalla fine, gli azzurri sono a sei punti dallo Scudetto. Potrebbero bastarne meno qualora i nerazzurri non riuscissero a vincere sia con la Lazio di Baroni sia con il Como di Fabregas. Ai partenopei, infatti, servono due vittorie contro Parma e Cagliari per consolidare il primato e conservare il prezioso vantaggio. In alternativa, mettere a referto gli stessi risultati dell'Inter. Parità negli scontri diretti e differenza reti che premia la squadra di Inzaghi, avanti di dodici lunghezze: +42 i nerazzurri, +30 gli azzurri. In caso di arrivo a pari punti, sarebbe spareggio, ma il Napoli è ancora padrone del suo destino. Un punto che può valere tantissimo. Gli uomini di Conte, peraltro, possono ancora festeggiare con un turno d'anticipo: affinché si verifichi tale scenario, ad una vittoria del Napoli dovrebbe corrispondere un ko dell'Inter contro la Lazio.