Conte impazzisce al 2-1 del Napoli, la frase urlata e il gesto ai giocatori: "Adesso..."

Giacomo Raspadori fa esplodere lo stadio "Maradona" e tutta la panchina del Napoli , guidata da uno scatenato Antonio Conte. L'esultanza e poi l'indicazione per Lukaku e compagni, per non commettere errori nel rush finale della sfida con il Genoa di Patrick Vieira .

Conte impazzisce al gol di Raspadori: la frase urlata e il gesto ai giocatori

Non è passata inosservata la reazione di Antonio Conte al momento del gol di Giacomo Raspadori, che al 64' ha riportato in vantaggio il Napoli e ristabilito il +3 in classifica sull'Inter. Prima la gioia, poi il chiaro richiamo alla concentrazione, mimando anche il gesto con le mani: "Adesso testa, testa...", ha urlato Conte ai suoi. Poco dopo, come raccontato su DAZN, il tecnico salentino ha chiesto di giocare sempre la palla in avanti, evitando sterili passaggi all'indietro, con l'obiettivo di chiudere quanto prima la partita e tenere il Genoa lontano dall'area di rigore azzurra.