La Serie A è pronta a vivere i suoi ultimi novanta minuti della stagione. Venerdì 23 maggio, in contemporanea, il Napoli e l'Inter si contenderanno lo Scudetto . Alle 20:45 la squadra di Conte ospiterà in un Maradona tutto esaurito il Cagliari, mentre i nerazzurri saranno ospiti del Como. Per il doppio appuntamento, DAZN trasmetterà in esclusiva le due partite decisive.

Il programma dell'ultima giornata su DAZN

La serata partirà alle ore 19:00, con una novità, un prepartita a doppia conduzione in dai due stadi, direttamente dal campo. A Napoli, inviati speciali saranno Diletta Leotta e Ciro Ferrara, mentre a Como Marco Russo ed Emanuele Giaccherini. Ma non è qui: inviati speciali Alessio de Giuseppe e Barbara Cirillo da piazza Plebiscito, oltre a Tommaso Turci e Federico Sala in Piazza Duomo a Milano. La telecronaca di Napoli-Como sarà afidata alla coppia Pardo-Parolo, mentre quella di Como-Inter a Testoni-Giaccherini. Ma non è tutto: torna "Zona Serie A", una diretta gol dai due campi, affidata a Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini.

Per quanto riguarda il post-partita, saranno Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin a guidare dallo studio le analisi e il racconto dell'eventuale festa scudetto, con Giorgia Rossi in conduzione. Per quanto riguarda le gare della domenica sera alle 20:45 ci sarà Giorgia Rossi alla guida del prepartita su “Zona Serie A”, affiancata da Marco Parolo, Ciro Ferrara e Luca Toni, per raccontare in contemporanea il meglio di tutte le partite in programma.