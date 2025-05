Conte e Ranieri su tutti

Scudetto a Napoli, posto da coppa nobile per Napoli, Inter, Atalanta e Juventus; Europa League per Roma e Bologna che s’è preso pure la coppa Italia; Fiorentina in Conference; supercoppa Italia al Milan che la prossima stagione le coppe le giocherà alla play: che imbarazzo veder fuori da tutto il nostro club più internazionale...