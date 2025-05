Lazio, Baroni: "Avevo avvisato la squadra. Futuro? Dovrò parlare con la società"

Baroni deluso dopo il ko con il Lecce

"È chiaro che abbiamo fatto una brutta partita - dice il tecnico laziale ai microfoni di 'Sky Sport' -. Il dispiacere è quello di non essere riuscito a portare i ragazzi a ripetere la prestazione di San Siro con l'Inter, nonostante avessi parlato con la squadra e fatto suonare il campanello d'allarme, spiegando che l'ultima partita è quella che lascia l'immagine finale. Sapevo che l'ultima di campionato è sempre insidiosa".

Il mea culpa del tecnico biancoceleste

L'ex biancoceleste Paolo Di Canio dallo studio gli ricorda poi l'arrivo di tre giovani come Belahyane, Provstgaard e Ibrahimovic a gennaio, quando la Lazio era ancora in corsa su tre fronti: "La società ha fatto il massimo, ma non è questo il discorso - ha risposto Baroni -. Oggi sono qui con il mio dolore personale per una partita che compromette il nostro percorso. Mi dispiace e mi prendo le responsabilità per non aver fatto capire alla squadra l'importanza di questa sfida".

Baroni e la risposta sul suo futuro nella Lazio

Poi un'analisi sulle difficoltà incontrate al ritorno nei match all'Olimpico e contro le squadre chiuse: "Abbiamo provato a lavorarci, perché in rifinutra serve una certa qualità e questo ci ha penalizzato". Poi la risposta alla domanda sul suo futuro: "Dobbiamo sicuramente parlare con la società, prima bisognava pensare a questa partita importante e che invece abbiamo sbagliato. Ora faremo tutte le valutazioni. A parte questo match comunque il gruppo mi ha dato soffisfazione ed è cresciuto, se devo fare un appunto a qualcuno lo faccio a me stesso".