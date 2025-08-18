Serie A su DAZN: offerte, pacchetti e costi, tutti i dettagli

Piano con validità limitata attivabile fino al 31 agosto 2025: Dazn My Club Pass , il tuo Club di Serie A a partire da un equivalente mensile di 27€ al mese . Tutte le sfide e le emozioni solamente della tua squadra di Serie A Enilive, sempre con te in un unico Pass. Scegli la tua squadra al momento della sottoscrizione dell'abbonamento per seguire tutte e 38 le partite che disputerà nel corso della stagione, gli show pre e post-partita, tutti gli highlights, inclusi i nuovi programmi di approfondimento e i contenuti on demand. Piano sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto salvo proroghe o altre promozioni. MyClubPass è sottoscrivibile da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports. Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 329€ , il prezzo mensile equivale a 27,42€/mese . Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 29,99€ . Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

DAZN SPORTS (ex pacchetto Start) – a partire da 8,25€ al mese

È il pacchetto dedicato agli amanti del multisport che include il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, CEV Champions League Volley, VNL, l’edizione 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup e il Beach Soccer, nonché di molte altre competizioni internazionali come il Mondiale per Club maschile e femminile. A completare l’offerta multisport, l’NFL, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale. Gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto, il meglio dell’NFL per gli appassionati di football americano e tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 per seguire il grande tennis con l’Australian Open e il Roland Garros (esclusiva Eurosport), il ciclismo con il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta, gli sport invernali incluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli sport da combattimento con alcuni degli imperdibili incontri di UFC, boxe e molto altro. È il pacchetto più economico di DAZN, per gli sportivi a tutto tondo che non sono interessati al calcio.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 99€, il prezzo mensile equivale a 8,25€/mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 80€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 11,99€. Si possono pertanto risparmiare 36€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale. Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 14,99€ senza il vincolo annuale. Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

DAZN FULL (ex pacchetto Standard) – a partire da 29,92€ al mese

È il pacchetto dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a 360°, include l’offerta completa di DAZN al prezzo più basso: dalla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese, il calcio femminile con tutta la Serie A femminile eBay. A questo si aggiungono gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto, il multisport con l’NFL, il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, la CEV Champions League Volley, la VNL, l’edizione 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup e il Beach Soccer, nonché di molte altre competizioni internazionali come il Mondiale per Club maschile e femminile. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, un ampio catalogo di eventi sportivi premium: infatti, nel pacchetto Full, sono incluse tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 - dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359€, il prezzo mensile equivale 29,92€/mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 180€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 34,99€. Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 44,99€ senza il vincolo annuale. Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus) – a partire da 49,91€ al mese

È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse: offre il massimo dell’esperienza DAZN – tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL. Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599€, il prezzo mensile equivale a 49,92€ (circa 25 euro a testa al mese, per due persone). In questo modo si può arrivare a risparmiare 240 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 59,99€ (circa 30 euro a testa al mese, per due persone). Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 69,99€ (34,99€ per singolo accesso a rete differente) senza il vincolo annuale.

Possibilità di guardare contemporaneamente da due reti internet differenti, il pacchetto ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare.

DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass) – a partire da 10,75 euro al mese

Pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie BKT, 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga portoghese. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129€, il prezzo mensile equivale a 10,75€/mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99€. Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99€ senza il vincolo annuale. Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.