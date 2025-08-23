Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio dei campioni d'Italia in carica: le ultime sulle scelte di formazione di Grosso e Conte

Il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, fa il suo esordio in campionato contro il neopromosso Sassuolo, reduce dalla straordinaria cavalcata in Serie B. Gli azzurri, orfani dell'infortunato Lukaku, si affidano alla stella di Kevin De Bruyne, alla prima in Serie A. Tra i volti nuovi anche Lorenzo Lucca, chiamato a sostituire il centravanti belga, in attesa di novità dal mercato. I neroverdi, dal canto loro, ripartono da Domenico Berardi, fresco di rinnovo fino al 2029.

Sassuolo-Napoli, l'orario

Sassuolo-Napoli andrà in scena oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Grosso e Conte

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Muric, Missori, Candé, Pieragnolo, Paz, Idzes, Ghion, Pierini, Volpato, Mulattieri, Fadera, Moro.

Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup. Squalificati: Iannoni. Diffidati: -.

NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca. Allenatore: Conte.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Buongiorno, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Zanoli, Gilmour, Hasa, Vergara, Neres, Lang, Ambrosino, Cheddira.

Indisponibili: Gutierrez, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, fa il suo esordio in campionato contro il neopromosso Sassuolo, reduce dalla straordinaria cavalcata in Serie B. Gli azzurri, orfani dell'infortunato Lukaku, si affidano alla stella di Kevin De Bruyne, alla prima in Serie A. Tra i volti nuovi anche Lorenzo Lucca, chiamato a sostituire il centravanti belga, in attesa di novità dal mercato. I neroverdi, dal canto loro, ripartono da Domenico Berardi, fresco di rinnovo fino al 2029.

Sassuolo-Napoli, l'orario

Sassuolo-Napoli andrà in scena oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Napoli, missione ConteLe alternative a Lukaku
1
Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Grosso e Conte