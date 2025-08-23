Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, fa il suo esordio in campionato contro il neopromosso Sassuolo, reduce dalla straordinaria cavalcata in Serie B. Gli azzurri, orfani dell'infortunato Lukaku, si affidano alla stella di Kevin De Bruyne, alla prima in Serie A. Tra i volti nuovi anche Lorenzo Lucca, chiamato a sostituire il centravanti belga, in attesa di novità dal mercato. I neroverdi, dal canto loro, ripartono da Domenico Berardi, fresco di rinnovo fino al 2029.
Sassuolo-Napoli, l'orario
Sassuolo-Napoli andrà in scena oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.
Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv
Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Grosso e Conte
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Muric, Missori, Candé, Pieragnolo, Paz, Idzes, Ghion, Pierini, Volpato, Mulattieri, Fadera, Moro.
Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup. Squalificati: Iannoni. Diffidati: -.
NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca. Allenatore: Conte.
A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Buongiorno, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Zanoli, Gilmour, Hasa, Vergara, Neres, Lang, Ambrosino, Cheddira.
Indisponibili: Gutierrez, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: -.
