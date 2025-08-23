Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Milan-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Massimiliano Allegri sfida Davide Nicola a San Siro, in occasione della prima giornata di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione

Parte oggi la corsa alla Champions del Milan di Massimiliano Allegri, che ieri ha fissato l'obiettivo dei rossoneri in conferenza stampa. Di fronte, la neopromossa Cremonese di Davide Nicola, chiamata a consolidare la categoria. Grande curiosità per l'esordio in Serie A di Luka Modric, arrivato in rossonero per affrontare una nuova esperienza ad un anno dal Mondiale. Out Rafa Leao, costretto a fermarsi per un infortunio muscolare.

Milan-Cremonese, l'orario

Milan-Cremonese si disputerà oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv

Milan-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Allegri e Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

A disposizione: P. Terracciano, Torriani, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Jimenez, Ricci, Jashari, Musah, Chukwueze.

Indisponibili: Leao. Squalificati: -. Diffidati: -.

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Pickel, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, De Luca. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, F. Mussolini, Ceccherini, Folino, Castagnetti, Payero, Grassi, Lordkipanidze, Okereke, Sanabria.

Indisponibili: Johnsen. Squalificati: Barbieri, Valoti, Vazquez. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Parte oggi la corsa alla Champions del Milan di Massimiliano Allegri, che ieri ha fissato l'obiettivo dei rossoneri in conferenza stampa. Di fronte, la neopromossa Cremonese di Davide Nicola, chiamata a consolidare la categoria. Grande curiosità per l'esordio in Serie A di Luka Modric, arrivato in rossonero per affrontare una nuova esperienza ad un anno dal Mondiale. Out Rafa Leao, costretto a fermarsi per un infortunio muscolare.

Milan-Cremonese, l'orario

Milan-Cremonese si disputerà oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv

Milan-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Milan, ecco BonifaceAllegri, obiettivo Champions
1
Dove vedere Milan-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Allegri e Nicola