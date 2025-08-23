Dove vedere Milan-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Parte oggi la corsa alla Champions del Milan di Massimiliano Allegri, che ieri ha fissato l'obiettivo dei rossoneri in conferenza stampa. Di fronte, la neopromossa Cremonese di Davide Nicola, chiamata a consolidare la categoria. Grande curiosità per l'esordio in Serie A di Luka Modric, arrivato in rossonero per affrontare una nuova esperienza ad un anno dal Mondiale. Out Rafa Leao, costretto a fermarsi per un infortunio muscolare.
Milan-Cremonese, l'orario
Milan-Cremonese si disputerà oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv
Milan-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Allegri e Nicola
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.
A disposizione: P. Terracciano, Torriani, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Jimenez, Ricci, Jashari, Musah, Chukwueze.
Indisponibili: Leao. Squalificati: -. Diffidati: -.
CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Pickel, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, De Luca. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, F. Mussolini, Ceccherini, Folino, Castagnetti, Payero, Grassi, Lordkipanidze, Okereke, Sanabria.
Indisponibili: Johnsen. Squalificati: Barbieri, Valoti, Vazquez. Diffidati: -.
Parte oggi la corsa alla Champions del Milan di Massimiliano Allegri, che ieri ha fissato l'obiettivo dei rossoneri in conferenza stampa. Di fronte, la neopromossa Cremonese di Davide Nicola, chiamata a consolidare la categoria. Grande curiosità per l'esordio in Serie A di Luka Modric, arrivato in rossonero per affrontare una nuova esperienza ad un anno dal Mondiale. Out Rafa Leao, costretto a fermarsi per un infortunio muscolare.
Milan-Cremonese, l'orario
Milan-Cremonese si disputerà oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv
Milan-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.