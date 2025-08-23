Dove vedere Milan-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Cremonese, l'orario

Milan-Cremonese si disputerà oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv

Milan-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.