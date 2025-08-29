Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Cremonese-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida tra neopromosse in programma allo "Zini", in occasione della seconda giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione
Dove vedere Cremonese-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

​Al via la seconda giornata di Serie A. Allo "Zini" di Cremona la giornata si apre con uno scontro tra neopromosse. La Cremonese di Davide Nicola, reduce dalla vittoria a sorpresa a San Siro contro il Milan, ospita il Sassuolo di Fabio Grosso, che invece nella prima giornata è stato sconfitto dal Napoli. Due squadre attive sul mercato: i neroverdi potrebbero vedere in panchina il neo-acquisto Matic, mentre i grigiorossi sono vicinissimi all'ingaggio di Vardy.

Cremonese-Sassuolo, l'orario

Cremonese-Sassuolo si disputerà oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Sassuolo in diretta tv

Cremonese-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dello "Zini" in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Nicola e Grosso

CREMONESE (3-5-2):  Audero; F.Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Sanabria. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani Mussolini, Ceccherini, Folino, Valoti, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Vazquez, Okereke.

Indisponibili: Barbieri, Bonazzoli, Johnsen. Squalificati: -. Diffidati: -.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Vranckx, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Muric, Candé, Pieragnolo, Pz, Idzes, Ghion, Matic, Iannoni, Pierini, Volpato, Mulattieri, Fadera, Moro.

Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup. Squalificati: Koné. Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

​Al via la seconda giornata di Serie A. Allo "Zini" di Cremona la giornata si apre con uno scontro tra neopromosse. La Cremonese di Davide Nicola, reduce dalla vittoria a sorpresa a San Siro contro il Milan, ospita il Sassuolo di Fabio Grosso, che invece nella prima giornata è stato sconfitto dal Napoli. Due squadre attive sul mercato: i neroverdi potrebbero vedere in panchina il neo-acquisto Matic, mentre i grigiorossi sono vicinissimi all'ingaggio di Vardy.

Cremonese-Sassuolo, l'orario

Cremonese-Sassuolo si disputerà oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Sassuolo in diretta tv

Cremonese-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dello "Zini" in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Vardy alla Cremonese: c'è il sìMatic al Sassuolo
1
Dove vedere Cremonese-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Nicola e Grosso

Serie A, i migliori video