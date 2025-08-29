Dove vedere Cremonese-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Al via la seconda giornata di Serie A. Allo "Zini" di Cremona la giornata si apre con uno scontro tra neopromosse. La Cremonese di Davide Nicola, reduce dalla vittoria a sorpresa a San Siro contro il Milan, ospita il Sassuolo di Fabio Grosso, che invece nella prima giornata è stato sconfitto dal Napoli. Due squadre attive sul mercato: i neroverdi potrebbero vedere in panchina il neo-acquisto Matic, mentre i grigiorossi sono vicinissimi all'ingaggio di Vardy.
Cremonese-Sassuolo, l'orario
Cremonese-Sassuolo si disputerà oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Sassuolo in diretta tv
Cremonese-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Sassuolo, dove vederla in streamingServizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dello "Zini" in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nicola e GrossoCREMONESE (3-5-2): Audero; F.Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Sanabria. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani Mussolini, Ceccherini, Folino, Valoti, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Vazquez, Okereke.
Indisponibili: Barbieri, Bonazzoli, Johnsen. Squalificati: -. Diffidati: -.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Vranckx, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Muric, Candé, Pieragnolo, Pz, Idzes, Ghion, Matic, Iannoni, Pierini, Volpato, Mulattieri, Fadera, Moro.
Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup. Squalificati: Koné. Diffidati: -.
