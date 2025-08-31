Dove vedere Inter-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Inter-Udinese, l'orario

Inter-Udinese è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro (Milano).

Dove vedere Inter-Udinese in diretta tv

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, oppure dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Udinese, dove vederla in streaming

Inter-Udinese sarà visibile live in streaming solo su DAZN. Per accedere all'applicazione di riferimento, basterà effettuare il download su App Store e Play Store, per poi inserire le credenziali del proprio abbonamento e selezionare l'evento all'interno della piattaforma. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.