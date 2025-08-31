Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Inter-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Cristian Chivu ospita l'undici di Kosta Runjaic a San Siro, in occasione della 2a giornata di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori

A pochi giorni dalla goleada rifilata al Torino di Baroni, l'Inter di Simone Inzaghi ritrova il pubblico di San Siro in occasione della seconda giornata di Serie A, che propone il confronto con l'Udinese di Kosta Runjaic. Friulani reduci dal pari interno con l'Hellas Verona. Riflettori puntati sulla coppia Lautaro-Thuram, ma anche sul ritorno di Hakan Calhanoglu, pronto a riprendersi il centrocampo nerazzurro.

Inter-Udinese, l'orario

Inter-Udinese è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro (Milano).

Dove vedere Inter-Udinese in diretta tv

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, oppure dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Udinese, dove vederla in streaming

Inter-Udinese sarà visibile live in streaming solo su DAZN. Per accedere all'applicazione di riferimento, basterà effettuare il download su App Store e Play Store, per poi inserire le credenziali del proprio abbonamento e selezionare l'evento all'interno della piattaforma. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Chivu e Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Bonny, P. Esposito.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Venuti, Kabasele, Goglichidze, Kamara, Zarraga, Piotrowski, Pjianic, Miller, Camara, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Vinciati, Buska, Bayo.

Indisponibili: Okoye, Palma, Padelli. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

