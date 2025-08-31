Dove vedere Lazio-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio-Verona, l'orario

Lazio-Verona si disputerà oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Verona in diretta tv

Lazio-Verona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store, dove avrete la possibilità di effettuare il download e accedere alla piattaforma, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.