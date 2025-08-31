Dove vedere Lazio-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

L'Hellas Verona di Paolo Zanetti fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri, in occasione dell'esordio stagionale dei biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma. Zaccagni e compagni in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta di Como, mentre gli scaligeri vogliono dare continuità al pareggio di Udine, in attesa di ritrovare il calore del "Bentegodi". Sponda laziale, non mancano di certo le assenze, come testimoniano i forfait di Isaksen, Vecino, Patric, Gigot, senza dimenticare la squalifica di Romagnoli.
Lazio-Verona, l'orario
Lazio-Verona si disputerà oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Verona in diretta tv
Lazio-Verona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store, dove avrete la possibilità di effettuare il download e accedere alla piattaforma, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Zanetti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Lu. Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Belahyane, Basic, Pedro, Noslin, Dia.
Indisponibili: Isaksen, Vecino, Patric, Gigot. Squalificati: Romagnoli. Diffidati: -.
HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Frese; Giovane; Sarr. Allenatore: Zanetti.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoko, Slotsager, Bella-Kotchap, Belghali, Bradaric, Al-Musrati, Harroui, Kastanos, Mosquera, Ajayi, Vermesan.
Indisponibili: Suslov, Valentini, Yellu. Squalificati: -. Diffidati: -.
L'Hellas Verona di Paolo Zanetti fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri, in occasione dell'esordio stagionale dei biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma. Zaccagni e compagni in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta di Como, mentre gli scaligeri vogliono dare continuità al pareggio di Udine, in attesa di ritrovare il calore del "Bentegodi". Sponda laziale, non mancano di certo le assenze, come testimoniano i forfait di Isaksen, Vecino, Patric, Gigot, senza dimenticare la squalifica di Romagnoli.
Lazio-Verona, l'orario
Lazio-Verona si disputerà oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Verona in diretta tv
Lazio-Verona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store, dove avrete la possibilità di effettuare il download e accedere alla piattaforma, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.