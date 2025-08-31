Lazio-Verona diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

- M. Guendouzi, 3'
- M. Zaccagni, 10'
- V. Castellanos, 41'
Cancellare Como e ripartire subito. La Lazio gioca la seconda di campionato contro il Verona e fa il proprio esordio all’Olimpico. Davanti a circa 40mila tifosi i ragazzi di Sarri cercano una vittoria per allontanare i primi malumori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:32
45'+1' - Finisce il primo tempo. Lazio-Verona 3-0
Si chiude la prima frazione del match. Lazio in vantaggio per 3-0 con i gol di Guendouzi, Zaccagni e Castellanos.
21:27
41' - Terzo gol della Lazio, segna Castellanos
Punizione dalla destra di Rovella per la testa di Castellanos: stacco perfetto e tris Lazio. Non male il suo primo tempo: due assist, uno di rabona e un gol fin qui.
21:23
37' - Gila vicino al gol
Punizione di Rovella, bella e tagliata davanti al portiere: Gila arriva con un poco di ritardo e non trova il pallone.
21:21
36' - Occasione Lazio con Cancellieri
Bellissima azione per liberare Cancellieri sulla fascia destra, che poi mette in mezzo una bella palla: salva la difesa del Verona.
21:15
28' - Palo del Verona
Bernede da fuori prova un bel piazzato, Provedel si allunga ma non arriva: palo! Subito dopo tiro al volo di Serdar, il portiere della Lazio blocca.
21:10
25' - Primo squillo del Verona, para Provedel
Harroui in area ci prova con un destro debole, Provedel lo aspetta lì e blocca tutto. Prima occasione del Verona.
21:09
24' - Ci prova Castellanos
Sinistro al volo del Taty, tiro altissimo. Va a caccia del gol, ma al momento ha fatto segnare due assist.
21:06
20' - La Lazio continua a fare la partita
Il Verona non è mai riuscita ad affacciarsi in area della Lazio. I biancocelesti invece continuano a fare gioco.
20:56
10' - Raddoppio della Lazio con Zaccagni
Assist con la rabona di Castellanos, che mette Zaccagni da solo davanti al portiere e non sbaglia: 2-0 Lazio e Olimpico in festa.
20:53
8' - Buon approccio della Lazio
I biancocelesti hanno iniziato bene. Il gol di Guendouzi ha dato ancora più fiducia. Verona che ancora non ha preso le misure alla squadra di Sarri.
20:49
3' - Gol della Lazio, segna Guendouzi
Bell'azione dei biancocelesti, la prima in questo inizio di match. Filtrante per Castellanos, che poi serve per Guendouzi: piattone preciso e vantaggio Lazio.
20:45
1' - Lazio-Verona, inizia la partita
Partiti! Lazio con maglia biancoceleste, Verona con divisa gialla. Primo pallone per gli ospiti.
20:41
Squadre in campo, ci siamo
Lazio e Verona in campo. Manca poco al fischio d'inizio del match.
20:34
Fabiani e il mercato
"Insigne? Ci sono norme che per me andavano riviste, ma vanno rispettate. Non sarebbe rispettoso, per la squadra e per i tifosi, ricorrere a degli escamotage. Noi non avremmo ceduto i nostri pezzi pregiati, siamo partiti con un programma e abbiamo preso giocatori che stanno facendo abbastanza bene. Lo scorso anno a tratti la squadra ha fatto divertire e si è giocata fino alla fine un posto in Champions. Abbiamo mantenuto la promessa di non smantellare la squadra, il mister sta lavorando e sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare. Oggi anche squadre minori possono dire la loro su tutti i campi".
20:24
Castellanos a caccia di gol
La punta della Lazio cerca il primo timbro stagionale: “È importante stasera, abbiamo lavorato tantissimo per questa partita, è una rivale difficile ma dobbiamo vincere dopo che sono tanti mesi che non si vince qui in casa. È uno stimolo, sappiamo che non si vince da mesi, dobbiamo farlo per la maglia e i tifosi che stanno sempre con noi. Terzo anno? La fiducia è importante, sono contento qua, spero che gioco anche altri anni”. Così l'attaccante a Lazio Style Channel.
20:13
I numeri della Lazio contro il Verona
La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (12V, 4N), l’unico successo in trasferta degli scaligeri nel periodo risale al 12 dicembre 2020 (2-1 con Ivan Juric alla guida).
20:02
La formazione ufficiale del Verona
VERONA (3-5-2) - Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti
19:52
Lazio, la formazione ufficiale
LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.
19:51
Il rendimento della Lazio in casa
La Lazio, in tutto il 2025, ha vinto soltanto una delle 10 partite disputate in casa in campionato. Vale a dire il netto successo sul Monza, in quel momento ultimo in classifica (5-1). Per il resto, 7 pareggi e 2 sconfitte.
19:43
Olimpico pronto per la “prima”
Alle 19.30, da Piazzale di Ponte Milvio, partirà un corteo in direzione Olimpico che farà sentire la propria voce ed esprimerà il proprio dissenso nei confronti della società. Una reazione al commento di Lotito sul totale relativo alla campagna abbonamenti: 29.163 tessere sottoscritte per la stagione 2025-2026 e secondo dato registrato dal 2004.
19:30
Lazio-Verona, il via alle 20:45
La Lazio chiamata alla vittoria dopo la delusione all'esordio in campionato a Como. Serve subito invertire la rotta. Alle 20:45 il fischio d'inizio.