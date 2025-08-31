Lazio-Verona diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

Squadre in campo, ci siamo

Lazio e Verona in campo. Manca poco al fischio d'inizio del match.

20:34

Fabiani e il mercato

"Insigne? Ci sono norme che per me andavano riviste, ma vanno rispettate. Non sarebbe rispettoso, per la squadra e per i tifosi, ricorrere a degli escamotage. Noi non avremmo ceduto i nostri pezzi pregiati, siamo partiti con un programma e abbiamo preso giocatori che stanno facendo abbastanza bene. Lo scorso anno a tratti la squadra ha fatto divertire e si è giocata fino alla fine un posto in Champions. Abbiamo mantenuto la promessa di non smantellare la squadra, il mister sta lavorando e sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare. Oggi anche squadre minori possono dire la loro su tutti i campi".

20:24

Castellanos a caccia di gol

La punta della Lazio cerca il primo timbro stagionale: “È importante stasera, abbiamo lavorato tantissimo per questa partita, è una rivale difficile ma dobbiamo vincere dopo che sono tanti mesi che non si vince qui in casa. È uno stimolo, sappiamo che non si vince da mesi, dobbiamo farlo per la maglia e i tifosi che stanno sempre con noi. Terzo anno? La fiducia è importante, sono contento qua, spero che gioco anche altri anni”. Così l'attaccante a Lazio Style Channel.

20:13

I numeri della Lazio contro il Verona

La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (12V, 4N), l’unico successo in trasferta degli scaligeri nel periodo risale al 12 dicembre 2020 (2-1 con Ivan Juric alla guida).

20:02

La formazione ufficiale del Verona

VERONA (3-5-2) - Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti

19:52

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

19:51

Il rendimento della Lazio in casa

La Lazio, in tutto il 2025, ha vinto soltanto una delle 10 partite disputate in casa in campionato. Vale a dire il netto successo sul Monza, in quel momento ultimo in classifica (5-1). Per il resto, 7 pareggi e 2 sconfitte.