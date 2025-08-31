Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Torino-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il brutto passo falso di San Siro, la squadra di Baroni sfida la formazione di Pioli in occasione della seconda giornata di Serie A: le possibili scelte dei due tecnici

Cresce l'attesa all'ombra della Mole per il confronto tra Torino e Fiorentina, due squadre unite dallo storico gemellaggio che caratterizza il rapporto tra le tifoserie. La squadra di Marco Baroni deve rialzare la testa dopo il pesante ko di San Siro con l'Inter, mentre la viola vuole centrare il primo successo in questa Serie A, ad una settimana dalla beffa di Cagliari e a pochi giorni dalla vittoria in Conference League con il Polissya.

Torino-Fiorentina, l'orario

Torino-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 31 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta tv

Torino-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Baroni e Pioli

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Anjorin; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Sazonov, Dembelé, Ilic, Perciun, Lazaro, Tameze, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Zapata, Njie.

Indisponibili: Schuurs, Ismajli. Squalificati: -. Diffidati: -.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Kouadio, Comuzzo, Viti, Nicolussi Caviglia, Sabiri, Ndour, Fazzini, Dzeko, Piccoli.

Indisponibili: Kouame. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Cresce l'attesa all'ombra della Mole per il confronto tra Torino e Fiorentina, due squadre unite dallo storico gemellaggio che caratterizza il rapporto tra le tifoserie. La squadra di Marco Baroni deve rialzare la testa dopo il pesante ko di San Siro con l'Inter, mentre la viola vuole centrare il primo successo in questa Serie A, ad una settimana dalla beffa di Cagliari e a pochi giorni dalla vittoria in Conference League con il Polissya.

Torino-Fiorentina, l'orario

Torino-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 31 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta tv

Torino-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Fiorentina, Kean rinnovaLindelof-Fiorentina in sospeso
1
Dove vedere Torino-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Baroni e Pioli