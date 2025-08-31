Dove vedere Torino-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Cresce l'attesa all'ombra della Mole per il confronto tra Torino e Fiorentina , due squadre unite dallo storico gemellaggio che caratterizza il rapporto tra le tifoserie. La squadra di Marco Baroni deve rialzare la testa dopo il pesante ko di San Siro con l'Inter, mentre la viola vuole centrare il primo successo in questa Serie A , ad una settimana dalla beffa di Cagliari e a pochi giorni dalla vittoria in Conference League con il Polissya .

Torino-Fiorentina, l'orario

Torino-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 31 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta tv

Torino-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.