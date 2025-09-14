Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Roma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

All'Olimpico i giallorossi alla ricerca della terza vittoria consecutiva, mentre i granata vogliono la prima. Le possibili scelte di formazione
Dove vedere Roma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica di Serie A si apre con il primo lunch match della stagione. All'Olimpico la Roma di Gasperini ospita il Torino di Baroni. I giallorossi alla ricerca del terzo successo in altrettante partite, per agganciare Juventus e Napoli in vetta. I granata, invece, cercano la prima vittoria dopo aver collezionato un punto nelle prime due partite.

Roma-Torino, l'orario

Roma-Torino si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Torino in diretta tv

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Konè, Angelino; Dybala, Soulè; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Celik, Wesley, Tsimikas, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, El Aynaoui, Dovbyk.

Indisponibili: Bailey. Squalificati: -. Diffidati: -.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore:Baroni.

A disposizione: Paleari, Popa, Ismajli, Nkonkou, Anjorin, Perciun, Lazaro, Tameze, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Zapata, Njie

Indisponibili: Schuurs, Masnia. Squalificati: -. Diffidati: -.
 

