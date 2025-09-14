Dove vedere Roma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica di Serie A si apre con il primo lunch match della stagione. All'Olimpico la Roma di Gasperini ospita il Torino di Baroni. I giallorossi alla ricerca del terzo successo in altrettante partite, per agganciare Juventus e Napoli in vetta. I granata, invece, cercano la prima vittoria dopo aver collezionato un punto nelle prime due partite.
Roma-Torino, l'orario
Roma-Torino si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Torino in diretta tv
Roma-Torino sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Torino, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Baroni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Konè, Angelino; Dybala, Soulè; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Celik, Wesley, Tsimikas, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, El Aynaoui, Dovbyk.
Indisponibili: Bailey. Squalificati: -. Diffidati: -.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore:Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Ismajli, Nkonkou, Anjorin, Perciun, Lazaro, Tameze, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Zapata, Njie
Indisponibili: Schuurs, Masnia. Squalificati: -. Diffidati: -.
