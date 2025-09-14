Dove vedere Roma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Roma-Torino, l'orario

Roma-Torino si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Torino in diretta tv

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Torino, dove vederla in streaming