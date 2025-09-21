Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Inter-Sassuolo diretta: segui il posticipo di oggi in Serie A live

I nerazzurri cercano il successo contro la formazione di Grosso, rilanciata dalla vittoria sulla Lazio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Inter-Sassuolo diretta: segui il posticipo di oggi in Serie A live
MILANO - San Siro ospita il posticipo domenicale della 4ª giornata tra l'Inter di Cristian Chivu e il Sassuolo di Fabio Grosso: la formazione nerazzurra è reduce dal corroborante successo in Champions sull'Ajax, ma non può permettersi passi falsi in campionato dopo le sconfitte con Udinese e Juventus. Gli emiliani invece, dopo l'inizio in salita con i ko contro Napoli e Cremonese, si sono rilanciati superando di misura la Lazio domenica scorsa. In classifica, quindi, le due squadre sono appaiate a 3 punti.

20:31

Squadre negli spogliatoi

Inter e Sassuolo sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento: tra poco torneranno in campo per il cerimoniale di inizio del match. 

20:29

Marotta spinge Josep Martinez e Pio Esposito

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Dazn del portiere Josep Martinez e del giovane attaccante Francesco Pio Esposito, entrambi titolari stasera contro il Sassuolo per la prima volta in stagione in campionato: "Noi abbiamo l’obbligo di guardare al presente e al futuro, è normale che alcuni giovani possano essere elementi con prospettive future. Di conseguenza è giusto che il tecnico possa impiegarli per fare ulteriori valutazioni per il bene dell’Inter, senza mancare di rispetto agli altri giocatori. Sommer è un portiere molto serio, ha preso molto bene questo avvicendamento che può essere propedeutico per l’Inter del futuro. Pio è un talento, ha tutte le qualità non solo tecniche e sportive ma anche umane; è un ragazzo molto intelligente, sono ottimista per il futuro dell’Inter e della nazionale".

20:26

Acerbi ricorda il suo Sassuolo

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ricorda i suoi trascorsi (5 anni) al Sassuolo: "La mia rinascita è partita da Sassuolo, con cui ho avuto delle belle soddisfazioni anche qui a San Siro - le parole del calciatore nerazzurro a Inter Tv - il Sassuolo non è di certo una squadra da Serie B con i nomi che ha, è una partita difficilissima. Dobbiamo recuperare i punti persi fino a qui. Dobbiamo stare attenti ai dettagli, come con Udinese e Juventus dove avevamo la partita in mano e poi abbiamo perso. Dobbiamo avere concentrazione dal primo al 90' minuto".

20:21

Carnevali e l'arrivo di Matic al Sassuolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato a Dazn dell'arrivo di Nemaja Matic al Sassuolo: "È stato molto semplice convicerlo, conosceva già la nostra società. Ci deve dare una mano a crescere, può darci tanto e in pochi minuti abbiamo chiuso l'accordo".

20:13

Sassuolo show a San Siro

È sorprendente il dato dei precedenti tra Inter e Sassuolo a San Siro: i neroverdi sono in vantaggio sui nerazzurri con 5 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. Il bilancio totale in campionato tra le due squadre è invece di 10 vittorie a testa e 2 pareggi in 22 incontri. 

20:07

Squadre sul terreno di gioco

Sta entrando in campo l'Inter per il riscaldamento, il Sassuolo è già sul terreno di gioco. Mancano 38 minuti all'inizio del match.

20:00

I portieri dell'Inter in campo

Sono entrati in campo i tre portieri dell'Inter per il riscaldamento: ci sono Martinez, che oggi giocherà titolare, Sommer e Di Gennaro.

19:58

La squadra degli arbitri

Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Assistenti: Mondin-Rossi.
Quarto ufficiale: Perri.
Var: Pezzuto.
Assistente Var: Chiffi.

19:55

Le panchine delle due squadre

A disposizione per l'Inter: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Zielinski, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Palacios, Bastoni.
A disposizione per il Sassuolo: Satalino, Turati, Cande, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.

19:50

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; K. Thuram, P. Esposito. All.: Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, I. Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso.

19:45

Tra un'ora la sfida tra Inter e Sassuolo

Inter e Sassuolo si affronteranno nel posticipo della domenica con fischio d'inizio fissato alle 20.45.

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

