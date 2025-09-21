Inter-Sassuolo diretta: segui il posticipo di oggi in Serie A live

MILANO - San Siro ospita il posticipo domenicale della 4ª giornata tra l'Inter di Cristian Chivu e il Sassuolo di Fabio Grosso: la formazione nerazzurra è reduce dal corroborante successo in Champions sull'Ajax, ma non può permettersi passi falsi in campionato dopo le sconfitte con Udinese e Juventus. Gli emiliani invece, dopo l'inizio in salita con i ko contro Napoli e Cremonese, si sono rilanciati superando di misura la Lazio domenica scorsa. In classifica, quindi, le due squadre sono appaiate a 3 punti.
20:31
Squadre negli spogliatoi
Inter e Sassuolo sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento: tra poco torneranno in campo per il cerimoniale di inizio del match.
20:29
Marotta spinge Josep Martinez e Pio Esposito
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Dazn del portiere Josep Martinez e del giovane attaccante Francesco Pio Esposito, entrambi titolari stasera contro il Sassuolo per la prima volta in stagione in campionato: "Noi abbiamo l’obbligo di guardare al presente e al futuro, è normale che alcuni giovani possano essere elementi con prospettive future. Di conseguenza è giusto che il tecnico possa impiegarli per fare ulteriori valutazioni per il bene dell’Inter, senza mancare di rispetto agli altri giocatori. Sommer è un portiere molto serio, ha preso molto bene questo avvicendamento che può essere propedeutico per l’Inter del futuro. Pio è un talento, ha tutte le qualità non solo tecniche e sportive ma anche umane; è un ragazzo molto intelligente, sono ottimista per il futuro dell’Inter e della nazionale".
20:26
Acerbi ricorda il suo Sassuolo
Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ricorda i suoi trascorsi (5 anni) al Sassuolo: "La mia rinascita è partita da Sassuolo, con cui ho avuto delle belle soddisfazioni anche qui a San Siro - le parole del calciatore nerazzurro a Inter Tv - il Sassuolo non è di certo una squadra da Serie B con i nomi che ha, è una partita difficilissima. Dobbiamo recuperare i punti persi fino a qui. Dobbiamo stare attenti ai dettagli, come con Udinese e Juventus dove avevamo la partita in mano e poi abbiamo perso. Dobbiamo avere concentrazione dal primo al 90' minuto".
20:21
Carnevali e l'arrivo di Matic al Sassuolo
Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato a Dazn dell'arrivo di Nemaja Matic al Sassuolo: "È stato molto semplice convicerlo, conosceva già la nostra società. Ci deve dare una mano a crescere, può darci tanto e in pochi minuti abbiamo chiuso l'accordo".
20:13
Sassuolo show a San Siro
È sorprendente il dato dei precedenti tra Inter e Sassuolo a San Siro: i neroverdi sono in vantaggio sui nerazzurri con 5 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. Il bilancio totale in campionato tra le due squadre è invece di 10 vittorie a testa e 2 pareggi in 22 incontri.
20:07
Squadre sul terreno di gioco
Sta entrando in campo l'Inter per il riscaldamento, il Sassuolo è già sul terreno di gioco. Mancano 38 minuti all'inizio del match.
20:00
I portieri dell'Inter in campo
Sono entrati in campo i tre portieri dell'Inter per il riscaldamento: ci sono Martinez, che oggi giocherà titolare, Sommer e Di Gennaro.
19:58
La squadra degli arbitri
Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Assistenti: Mondin-Rossi.
Quarto ufficiale: Perri.
Var: Pezzuto.
Assistente Var: Chiffi.
19:55
Le panchine delle due squadre
A disposizione per l'Inter: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Zielinski, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Palacios, Bastoni.
A disposizione per il Sassuolo: Satalino, Turati, Cande, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.
19:50
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; K. Thuram, P. Esposito. All.: Chivu.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, I. Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso.
19:45
Tra un'ora la sfida tra Inter e Sassuolo
Inter e Sassuolo si affronteranno nel posticipo della domenica con fischio d'inizio fissato alle 20.45.