Fabio Grosso nuovo allenatore del Sassuolo: è ufficiale

Le prime parole di Fabio Grosso

Intervistato dai microfoni di Sky Sport in occasione della cerimonia di presentazione del nuovo logo della Serie C Now, Fabio Grosso non ha nascosto la sua soddisfazione per essere tornato in Italia grazie alla proposta del Sassuolo, in attesa della canonica conferenza stampa di presentazione: "Ho firmato, sono veramente molto contento. Poi ci sarà tempo per affrontare questo argomento".