Retroscena derby: perché Luca Pellegrini e Marusic stavano andando sotto la Sud, con chi ce l'avevano. Il video svela tutto

A fine derby, mentre la Roma stava festeggiando il derby vinto con i suoi tifosi sotto la Curva Sud, Luca Pellegrini e Marusic si sono avvicinati al cuore del settore romanista. Davanti ai cartelloni, sono però stati bloccati. Il primo, in particolare, era piuttosto agitato e continuava ad indicare qualche giocatore della Roma prima di essere fermato, e invitato ad allontanarsi. Ma cosa è successo? Con chi ce l'avevano Pellegrini e Marusic? La tv non ha inquadrato la scena ma il profilo instagram "Romanticismo.ultras" ha ripreso il momento svelando tutto.