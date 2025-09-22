Retroscena derby: perché Luca Pellegrini e Marusic stavano andando sotto la Sud, con chi ce l'avevano. Il video svela tutto

A fine derby, mentre la Roma stava festeggiando il derby vinto con i suoi tifosi sotto la Curva Sud, Luca Pellegrini e Marusic si sono avvicinati al cuore del settore romanista. Davanti ai cartelloni, sono però stati bloccati. Il primo, in particolare, era piuttosto agitato e continuava ad indicare qualche giocatore della Roma prima di essere fermato, e invitato ad allontanarsi. Ma cosa è successo? Con chi ce l'avevano Pellegrini e Marusic? La tv non ha inquadrato la scena ma il profilo instagram "Romanticismo.ultras" ha ripreso il momento svelando tutto.
Pellegrini e Marusic contro Koné, cosa è successo
Per festeggiare, a mo' di bandiera, Manu Koné ha preso la bandierina del calcio d'angolo, dove c'era lo stemma della Lazio, e l'ha coperta con la sua maglia. Poi, dopo averla sventolata un po', l'ha gettata a terra. Presi dal nervosismo del momento, i due hanno pensato inizialmente che fosse una mancanza di rispetto e volevano andare a "chiarire" la cosa. Poi però sono stati fatti allontanare e la cosa è finita lì. Scaramucce da derby, insomma, che sono durante giusto il tempo di smaltire la delusione per la sconfitta. Oggi è già un altro giorno.