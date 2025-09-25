Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan-Napoli a Chiffi, Feliciani per Roma-Verona: tutte le designazioni in Serie A

Sozza è stato scelto a dirigere Juve-Atalanta, a Manganiello il derby toscano tra il Pisa e la Fiorentina
Milan-Napoli a Chiffi, Feliciani per Roma-Verona: tutte le designazioni in Serie A© LAPRESSE
2 min

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro scelto per dirigere Milan-Napoli, sfida di cartello della quinta giornata di Serie A, in programma domenica 28 settembre alle ore 20:45. A San Siro, oltre al direttore di gara della sezione di Padova, ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Marinelli e gli arbitri Var Marini e Doveri.

Serie A, tutte le designazioni della quinta giornata

Il quinto turno di campionato si apre sabato 27 settembre con l'anticipo delle 15:00 al Sinigaglia tra Como Cremonese che sarà diretto da Di Bello. Alle 18:00 la sfida Juventus-Atalanta è stata assegnata a Sozza, mentre alle 20:45 Cagliari-Inter sarà diretta da Piccinini. Domenica 28 settembre la giornata si aprirà con Sassuolo-Udinese (arbitra Perernzoni) alle 12:30, alle 15:00 il derby tra Pisa e Fiorentina sarà diretto da Manganiello, mentre Feliciani sarà il direttore di gara per Roma-Verona. Alle 18:00 Lecce-Bologna (arbitra Fourneau). Il lunedì Collu dirigerà Parma-Torino alle 18:30, mentre alle 20:45 chiude la giornata Genoa-Lazio, che sarà arbitrata da Ayroldi.

