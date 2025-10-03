Il Sassuolo vince a Verona, bis di Grosso: decide Pinamonti, ancora a secco Zanetti

Verona-Sassuolo 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Zanetti recupera Gagliardini, forfait di Berardi tra i neroverdi

Zanetti (3-5-2) recupera Gagliardini nel cuore del centrocampo, completatato da Bernede e Serdar, con Belghali e Bradaric ad agire sugli esterni e la coppia Giovane-Orban confermata davanti, mentre in difesa ci sono ancora Nunez, Nelsson e Frese a protezione di Montipò. Tra gli ospiti invece forfait dell'ultimo minuto per capitan Berardi (nemmeno in panchina) e Grosso (4-3-3) lancia così Volpato nel tridente con Laurientè e Pinamonti, in mediana inamovibile Matic con Vranckx e Koné ai suoi lati e tra i titolari c'è anche l'ex di turno Doig come terzino sinistro. Dopo un botta e risposta tra il neroverde Volpato (conclusione murata da Nelsson al 13') e il gialloblù Serdar (bravo al 15' il portiere ospite Muric a rifugiarsi in corner), la gara sembra potersi sbloccare al 16': rigore fischiato da Fourneau per un tocco di mano in area di Volpato, ma l'arbitro viene richiamato dal Var e alla fine torna sui propri passi sanzionando una precedente carica sul portiere del Sassuolo, attento poi prima del riposo su una conclusione di Giovane (44').

Pinamonti stende il Verona, il Sassuolo di Grosso centra il bis

Nella ripresa è Grosso a fare le prime mosse con un triplo cambio al 59': fuori Volpato, Laurienté e Vranckx per dare spazio a Pierini, Fadera e Thorstvedt. Proprio quest'ultimo colpisce subito un clamoroso doppio palo (60') venendo steso però da Nelsson subito dopo aver calciato, l'arbitro indica nuovamente il dischetto ma viene richiamato un'altra volta dal Var e il rigore al Sassuolo viene tolto, perché il fallo è avvenuto fuori area. Nel Verona entra Akpa Akpro (65') al posto di Gagliardini e qualche minuto dopo viene assegnato un altro penalty agli ospiti (per un fallo di Serdar su Fadera), che stavolta viene confermato: Montipò respinge la conclusione dal dischetto di Pinamonti, che però recupera la palla e la spedisce in rete portando così avanti gli emiliani (71'). L'Hellas prova a reagire con Orban (conclusione a lato di poco al 75'), mentre Zanetti getta nella miscia Niasse e Sarr (fuori Serdar e Bernede al 76') e Akpa Akpro impegna Muric di testa su azione da corner (80'). E se nel Sassuolo entrano Iannoni per Koné (82') e Cheddira per Pinamonti (87'), gli ultimi cambi gialloblù sono Kastanos e Mosquera al posto di Giovane e Bradaric (85'), ma la squadra di Zanetti non riesce più a rendersi pericolosa fino all'ultimo dei sei minuti di recupero ed è costretta alla resa. Seconda vittoria di fila per gli emiliani, prosegue invece il digiuno dell'Hellas che per la quinta volta nella sua storia non ha ancora vinto dopo 6 giornate di campionato in A (e quando è successo in passato - nelle stagioni 1978/79; 1989/90; 2015/16 e 2017/18 - la squadra veneta è poi retrocessa in Serie B).

