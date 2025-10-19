Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
All'indomani della seconda sosta di questa stagione sportiva, la Juventus di Igor Tudor fa visita al Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la settima giornata di Serie A. Lunch match al "Sinigaglia", con il tecnico dei lariani costretto a vivere la gara dalla tribuna a causa del turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo. L'allenatore dei bianconeri, dal canto suo, deve fare i conti con la pesante assenza di Bremer, con un occhio all'imminente confronto con il Real Madrid in Champions League.
Como-Juve, l'orario
Como-Juve andrà in scena oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 12:30 allo stadio "Sinigaglia".
Dove vedere Como-Juve in diretta tv
Como-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Como-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è disponibile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Fabregas e Tudor
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, N. Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos).
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Jack, Smolcic, Caqueret, Engelhardt, Kempf, Douvikas, van der Brempt, Baturina.
Indisponibili: Addai, Diao, Sergi Roberto, Dossena. Squalificati: Jesus Rodriguez, Fabregas (allenatore). Diffidati: -.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Perin, Scaglia, Joao Mario, McKennie, Kostic, Adzic, Conceiçao, David, Openda.
Indisponibili: Milik, Miretti, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Zhegrova. Squalificati: -. Diffidati: -.
