Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Como-Juve, l'orario

Como-Juve andrà in scena oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 12:30 allo stadio "Sinigaglia".

Dove vedere Como-Juve in diretta tv

Como-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Como-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è disponibile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.