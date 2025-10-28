Dove vedere Lecce-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Lecce-Napoli, l'orario

Lecce-Napoli andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.