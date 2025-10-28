Dove vedere Lecce-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Lecce-Napoli apre la nona giornata del campionato di Serie A: i salentini arrivano dalla sconfitta con l'Udinese mentre la squadra di Antonio Conte dalla vittoria al Maradona contro l'Inter, che però ha anche portato brutte notizie agli azzurri: De Bruyne dovrà infatti stare fuori 3/4 mesi a causa di un infortunio.
Lecce-Napoli, l'orario
Lecce-Napoli andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce.
Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv
Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Di Francesco e Conte
LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco
A disposizione: 1 Frucht, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 7 Morente, 9 Stulic, 10 Berisha, 11 N’Dri, 14 Helgason, 21 Kouassi, 75 Pierret, 77 Kaba, 93 Maleh.
Indisponibili: Jean, Perez, Sottil. Squalificati: - Diffidati: -
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte
A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 13 Rrahmani, 7 Neres, 8 McTominay, 19 Hojlund, 26 Vergara, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 37 Spinazzola, 69 Ambrosino.
Indisponibili: De Bruyne, Lobotka, Lukaku, Meret. Squalificati: - Diffidati: -
