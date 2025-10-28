Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Lecce-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Via del Mare: le possibili scelte di Di Francesco e Conte
TagsSerie ALeccenapoli

Lecce-Napoli apre la nona giornata del campionato di Serie A: i salentini arrivano dalla sconfitta con l'Udinese mentre la squadra di Antonio Conte dalla vittoria al Maradona contro l'Inter, che però ha anche portato brutte notizie agli azzurri: De Bruyne dovrà infatti stare fuori 3/4 mesi a causa di un infortunio.

Lecce-Napoli, l'orario

Lecce-Napoli andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Di Francesco e Conte

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco

A disposizione: 1 Frucht, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 7 Morente, 9 Stulic, 10 Berisha, 11 N’Dri, 14 Helgason, 21 Kouassi, 75 Pierret, 77 Kaba, 93 Maleh.

Indisponibili: Jean, Perez, Sottil. Squalificati: - Diffidati: -

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte

A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 13 Rrahmani, 7 Neres, 8 McTominay, 19 Hojlund, 26 Vergara, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 37 Spinazzola, 69 Ambrosino.

Indisponibili: De Bruyne, Lobotka, Lukaku, Meret. Squalificati: - Diffidati: -

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Lecce-Napoli apre la nona giornata del campionato di Serie A: i salentini arrivano dalla sconfitta con l'Udinese mentre la squadra di Antonio Conte dalla vittoria al Maradona contro l'Inter, che però ha anche portato brutte notizie agli azzurri: De Bruyne dovrà infatti stare fuori 3/4 mesi a causa di un infortunio.

Lecce-Napoli, l'orario

Lecce-Napoli andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Lecce-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Di Francesco e Conte