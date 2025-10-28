Lecce-Napoli diretta: segui la partita di Serie A LIVE

18:20

Oriali: "Lukaku rientrerà in settimana. Dispiace per De Bruyne"

Prima della partita ha parlato a Dazn Lele Oriali: "Ci sono sempre in palio tre punti, come con l'Inter anche stasera. La sconfitta contro il Psv bisogna tenerla a mente come avvertimento. Dobbiamo avere sempre lo stesso atteggiamento e unione di intenti, come mostrato contro l'Inter. Conte? Venivamo da una sconfitta pesante quindi l'umore di tutti non era dei migliori nello scorso weekend. Sui tempi di recupero di De Bruyne non sappiamo nulla, dopo l'intervento di domani sapremo di più. Ci dispiace perché si era inserito bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano a tutti. Rientra questa settimana Lukaku, speriamo di recuperarlo presto. Siamo sempre riusciti a sopperire agli infortuni e lo faremo anche con questa grande assenza".

18:10

Trinchera: "Camarda pronto per fare il protagonista in A"

Trinchera ai microfoni di Dazn: "Parliamo di due attaccanti centrali molto forti. Camarda è giovanissima ma è un ragazzo pronto per fare il protagonista in A. Stulic ha avuto più possibilità, ma il percorso è quello giusto. Non bisogna fasciarsi la testa perché il gol arriverà. Faccio gli auguri al direttore Corvino per le 300 partite in Serie A, speriamo di godercelo quanto più a lungo possibile. Abbiamo iniziato in sordina ma nelle ultime partite siamo cresciuti. Siamo consapevoli che la Serie A sia difficile, ma il gruppo vuole emergere e raggiungere obiettivi di grande prestigioso. Chissà che oggi possa regalare una bella prestazione. La salvezza passa anche da queste partite. Sappiamo che il nostro livello è quello di lottare ogni partite, ma non partiamo battuti. Non è facile ma dobbiamo mettercela tutta".

18:05

Olivera: "Contro l'Inter grande partita. Oggi vogliamo i tre punti". Su De Bruyne...

Olivera nel pre partita: "La vittoria contro l'Inter sapevamo fosse una partita importante, come sempre contro di loro. Dopo la sconfitta in Champions era ancora più importante. È stata una grande serata e partita. Oggi proviamo a prendere tre punti. De Bruyne? Sempre difficile quando si infortuna un compagno, ma dobbiamo affrontarlo nella maniera migliore. Oggi dobbiamo iniziare al 100% con la cattiveria mostrata contro l'Inter. Se lo facciamo possiamo fare una grande gara".

18:00

Napoli, nessun funerale: le idee vincono

Dopo le due sconfitte tra campionato e Champions League, il funerale per il Napoli era già pronto. Ma al Maradona Conte con le idee ha vinto il big match contro l'Inter riportando i suoi al primo posto in classifica. Oggi a Lecce per dare continuità: il commento.

17:50

Napoli: "Inaccettabile il commento di Bergonzi"

Negli ultimi giorni, in casa Napoli, hanno fatto molto discutere le parole dell'ex arbitro Bergonzi nei confronti di Di Lorenzo durante l'analisi del rigore concecco agli azzurri durante la sfida contro l'Inter: la replica durissima del club.

17:40

Conte senza De Bruyne

Per questa partita, e per i prossimi 3/4 mesi, Antonio Conte dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale riportata nella partita contro l'Inter: le ultime sull'infortunio e la decisione sull'intervento.