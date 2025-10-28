Lecce-Napoli diretta: segui la partita di Serie A LIVE
Dopo la vittoria al Maradona nel big match contro l'Inter, il Napoli torna subito in campo per il turno infrasettimanale. La squadra di Conte gioca in trasferta al Via del Mare contro il Lecce per provare a rimanere in vetta alla classifica. I salentini arrivano alla sfida reduci dalla sconfitta fuori casa contro l'Udinese. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:20
45' + 3' - Finisce il primo tempo di Lecce-Napoli
Termina la prima frazione di gioco di Lecce-Napoli: nessun gol al momento.
19:19
45' + 2' - Camarda sfiora la traversa
Il Lecce allarga il gioco verso Banda sulla destra, cross perfetto per Camarda in area che stoppa il pallone e in girata sfiora la traversa.
19:17
45' - Due minuti di recupero
L'arbitro ha assegnato due minuti di recupero prima della fine del primo tempo di Lecce-Napoli.
19:08
35' - Grande occasione per il Napoli
Lang imbuca per Elmas che si accentra e trova Gilmour. Filtrante splendido di Gilmour verso Olivera che in caduta calcia a tu per tu con Falcone. Il pallone passa sotto le gambe del portiere, ma Gaspar riesce a spazzare prima che entri.
19:02
30' - Politano manda alto il pallone del vantaggio
Lang si accentra, imbuca per Olivera in area, pallone basso in mezzo dell'uruguaiano che Falcone non riesce a bloccare. Sul secondo palo sbuca Politano tutto solo e con la porta parzialmente libera, ma la manda alta.
18:58
26' - Bell'azione del Lecce, Berisha spreca
Prima occasione per il Lecce: Coulibaly, prima del fallo di Olivera, riesce a imbucare per Pierotti in profndità. L'argentino la mette a rimorchio per Berisha che stoppa e calcia, ma la mette fuori.
18:50
18' - Lucca devia un tiro di Politano
Bravo Lucca a difendere la palla e allargarla per Politano. L'esterno tenta la classica giocata a rientrare con tiro a giro, ma sulla traiettoria del pallone si ritrova lo stesso Lucca.
18:47
15' - Gaspar salva su Lucca
Traversone di Noa Lang sul secondo palo dove c'è Di Lorenzo: sponda di testa del capitano che la mette in mezzo su Lucca a due passi dalla porta. Ma Gaspar anticipa l'attaccante all'ultimo momento.
18:43
12' - Gilmour ci prova dalla distanza
Gilmour imbuca per Politano, cross in mezzo per Lucca che viene anticipato da Banda. Sulla ribattuta al limite dell'area ci prova di prima Gilmour, il pallone esce di poco al lato, complice una deviazione. Nulla da corner.
18:40
9' - Olivera a terra, brutto intervento di Pierotti
Brutto intervento di Pierotti in netto ritardo: il giocatore del Lecce calpesta con i tacchetti la caviglia destra di Olivera che è rimasto a terra per qualche minuto. L'arbitro non estrae il cartellino giallo.
18:38
7' - Il Napoli prova a costruire
Prova a costruire il Napoli, ma il Lecce tiene bene il campo e va a pressare alta la squadra di Conte chiudendo bene gli spazi nella zona centrale.
18:32
1' - Inizia Lecce-Napoli
Inizia la sfida tra Lecce e Napoli: primo possesso della partita per la squadra di Conte.
18:20
Oriali: "Lukaku rientrerà in settimana. Dispiace per De Bruyne"
Prima della partita ha parlato a Dazn Lele Oriali: "Ci sono sempre in palio tre punti, come con l'Inter anche stasera. La sconfitta contro il Psv bisogna tenerla a mente come avvertimento. Dobbiamo avere sempre lo stesso atteggiamento e unione di intenti, come mostrato contro l'Inter. Conte? Venivamo da una sconfitta pesante quindi l'umore di tutti non era dei migliori nello scorso weekend. Sui tempi di recupero di De Bruyne non sappiamo nulla, dopo l'intervento di domani sapremo di più. Ci dispiace perché si era inserito bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano a tutti. Rientra questa settimana Lukaku, speriamo di recuperarlo presto. Siamo sempre riusciti a sopperire agli infortuni e lo faremo anche con questa grande assenza".
18:10
Trinchera: "Camarda pronto per fare il protagonista in A"
Trinchera ai microfoni di Dazn: "Parliamo di due attaccanti centrali molto forti. Camarda è giovanissima ma è un ragazzo pronto per fare il protagonista in A. Stulic ha avuto più possibilità, ma il percorso è quello giusto. Non bisogna fasciarsi la testa perché il gol arriverà. Faccio gli auguri al direttore Corvino per le 300 partite in Serie A, speriamo di godercelo quanto più a lungo possibile. Abbiamo iniziato in sordina ma nelle ultime partite siamo cresciuti. Siamo consapevoli che la Serie A sia difficile, ma il gruppo vuole emergere e raggiungere obiettivi di grande prestigioso. Chissà che oggi possa regalare una bella prestazione. La salvezza passa anche da queste partite. Sappiamo che il nostro livello è quello di lottare ogni partite, ma non partiamo battuti. Non è facile ma dobbiamo mettercela tutta".
18:05
Olivera: "Contro l'Inter grande partita. Oggi vogliamo i tre punti". Su De Bruyne...
Olivera nel pre partita: "La vittoria contro l'Inter sapevamo fosse una partita importante, come sempre contro di loro. Dopo la sconfitta in Champions era ancora più importante. È stata una grande serata e partita. Oggi proviamo a prendere tre punti. De Bruyne? Sempre difficile quando si infortuna un compagno, ma dobbiamo affrontarlo nella maniera migliore. Oggi dobbiamo iniziare al 100% con la cattiveria mostrata contro l'Inter. Se lo facciamo possiamo fare una grande gara".
18:00
Napoli, nessun funerale: le idee vincono
Dopo le due sconfitte tra campionato e Champions League, il funerale per il Napoli era già pronto. Ma al Maradona Conte con le idee ha vinto il big match contro l'Inter riportando i suoi al primo posto in classifica. Oggi a Lecce per dare continuità: il commento.
17:50
Napoli: "Inaccettabile il commento di Bergonzi"
Negli ultimi giorni, in casa Napoli, hanno fatto molto discutere le parole dell'ex arbitro Bergonzi nei confronti di Di Lorenzo durante l'analisi del rigore concecco agli azzurri durante la sfida contro l'Inter: la replica durissima del club.
17:40
Conte senza De Bruyne
Per questa partita, e per i prossimi 3/4 mesi, Antonio Conte dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale riportata nella partita contro l'Inter: le ultime sull'infortunio e la decisione sull'intervento.
17:33
Lecce, la formazione ufficiale
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
17:32
La formazione ufficiale del Napoli
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
17:30
Lecce-Napoli, tutto pronto al Via del Mare
Tutto pronto al Via del Mare per la sfida tra Lecce e Napoli, valida per la nona giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 18:30.
Stadio Via del mare Ettore Giardiniero - Lecce