Rocchi durissimo sul rigore in Napoli-Inter: "C'è un grande problema, non mi è piaciuto per niente..."

Rocchi furioso con Mariani e Bindoni: "Ci aspettavamo un OFR"

Un rigore estremamente dubbio in una partita disastrosa per Mariani, che chiede conferma al guardalinee Bindoni: "Occhio, è rigore", la risposta dell'assistente che si sente nell'audio tra arbitro e sala Var. "C'è una premessa - spiega Rocchi -. In questi anni agli assistenti stiamo cercando di trasformarli in piccoli arbitri, perché l'avvento del VAR nel fuorigioco ha limitato il loro lavoro. Ma l'ingerenza di Bindoni in questo caso non mi è piaciuta per niente, va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare. Ci saremmo aspettati un'on field review. In scala di responsabilità ne do molta all'assistente, in parte chiaramente anche all'arbitro che fischia e in parte anche al VAR".

Rocchi su Bologna-Fiorentina e lo stop agli arbitri

Poi sul mancato rigore assegnato al Bologna nella gara con la Fiorentina per tocco di mano di Dodò: "Qui è rigore. La difficoltà vera è capire se tocca o meno il pallone. Dal momento che appuri il tocco (La Penna è stato richiamato dalla sala Var, ndr), è un gesto, chiamiamolo istintivo, di uno che comunque cerca di accomodarsi il pallone, per cui è punibile". Poi sulla questione dello stop degli arbitri che sbagliano: "La nostra intenzione è di non fermare nessuno. Ma ci sono errori ed errori, se è logico lo capiamo, per quelli che non hanno una logica invece mi arrabbio tanto. Se qualcuno esagera perché preso dall'autostima o anche dal fatto di voler fare qualcosa in più, allora a quel punto diventa un problema. Per quelle decisioni lì m'arrabbio e magari fermo qualcuno".