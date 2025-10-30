Come cambia la classifica di Serie A dopo Pisa-Lazio

Reti inviolate nel posticipo tra Pisa e Lazio che chiude la nona giornata di Serie A . I biancocelesti infilano il quinto risultato utile consecutivo e salgono a 12 punti in classifica, agganciando Udinese e Torino all'11° posto, mentre i toscani a loro volta pareggiano per la terza volta di fila e affiancano il Verona al terzultimo posto in campionato a quota 5 punti. Importante invece il colpo esterno in ottica salvezza del Sassuolo . Gli uomini di mister Fabio Grosso, infatti, espugnano 1-2 la Unipol Domus di Cagliari: a decidere sono le reti di Armand Laurienté ed Andrea Pinamonti, menre ai sardi non basta il ritorno al gol di Sebastiano Esposito.

La nuova classifica della Serie A

La Roma di Gasperini e il Napoli di Conte restano in testa alla classifica a quota 21 punti: grazie alla vittoria all'Olimpico contro il Parma (decisivi Hermoso e Dovbyk) e il trionfo azzurro in trasferta a Lecce (in gol Anguissa). Inseguono l'Inter di Chivu, che ha rifilato un bel tris alla sofferente Fiorentina di Pioli (fanalino di coda tra Verona e Genoa), e il Milan di Allegri (dopo il pari con l'Atalanta) a sole tre lunghezze di distanza. Accodate al gruppo infine anche Como, Bologna e Juve imbattute in questa ultima giornata di campionato.

Serie A, la decima giornata

Si torna in campo sabato 1 novembre con gli anticipi Udinese-Atalanta (ore 15), Napoli-Como (ore 18) e Cremonese-Juventus (ore 21), con l'esordio di Spalletti sulla panchina bianconera. Mentre a chiudere il turno lunedì 3 novembre saranno Sassuolo-Genoa alle 18.30 e Lazio-Cagliari alle 20.45. Da segnalare il big match a San Siro di domenica sera tra Milan e Roma.

Serie A, il calendario delle partite