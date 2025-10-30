Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live

È il giorno della firma con la Juve per Luciano Spalletti , pronto a diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore della squadra bianconera. All'indomani della vittoria ottenuta da Yildiz e compagni contro l'Udinese , si aprirà un nuovo ciclo sulla panchina della Vecchia Signora. Sabato c'è subito la sfida con la Cremonese allo "Zini". Segui in diretta la giornata di Spalletti su Corrieredellosport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:43

Spalletti, oggi visite mediche al J Medical per lui e lo staff

Prima di firmare con la Juventus, Luciano Spalletti e il suo staff sosterranno in mattinata le visite mediche di rito al J Medical. Per l'annuncio ufficiale del club bianconero è ormai questione di ore.

10:40

Il programma della Juve oggi

Il giorno dopo la vittoria con l'Udinese, la Juve riprenderà ad allenarsi oggi alle ore 15 alla Continassa. Posticipata al pomeriggio, infatti, la seduta di scarico che attende coloro che hanno giocato ieri allo Stadium contro la formazione friulana. Chiaro segnale di come la mattinata sia riservata all'arrivo di Luciano Spalletti.

10:30

Tifosi della Juve in attesa di Spalletti

Alcune decine di tifosi bianconeri già presenti nei pressi della sede della Juventus, in attesa dell'arrivo di Luciano Spalletti. Grande curiosità per il primo giorno alla Continassa dell'allenatore toscano.

10:20

Spalletti alla Juve, cifre e dettagli dell'accordo

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus: tutti i dettagli dell'intesa tra il tecnico e la società bianconera. Oggi è atteso il suo arrivo alla Continassa. CIFRE E DETTAGLI DELL'ACCORDO

10:10

Gli impegni della Juve fino alla sosta di novembre

Subito tre impegni in una settimana per Luciano Spalletti, prima della sosta di novembre, l'ultima dedicata alle nazionali in questo 2025. Sabato alle 20:45 la sfida dello "Zini" contro la Cremonese, mentre martedì a Torino arriveranno i portoghesi dello Sporting Lisbona. Poi, sabato 8 novembre, il derby della Mole contro il Torino di Marco Baroni, con fischio d'inizio alle 18.

10:05

Dalla Nazionale alla Juve: la nuova sfida di Spalletti

Luciano Spalletti torna in sella e lo fa, ancora una volta, sulla panchina di una big della nostra Serie A. Dopo le 24 partite alla guida della Nazionale, caratterizzate da 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, il tecnico toscano ha osservato un periodo di riposo ed ora ha deciso di accettare la corte della Juventus.

10:01

Spalletti, oggi la firma con la Juve

Limati i dettagli dell'accordo, Luciano Spalletti è pronto a firmare il suo contratto con la Juventus. Sono attese oggi firma ed ufficialità: il classe '59 di Certaldo sarà presto il successore di Igor Tudor e il nuovo allenatore della squadra bianconera.

