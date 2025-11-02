Fiorentina, è crisi profonda: il Lecce vince al Franchi, Pioli a un passo dall'esonero

Notte fonda per la Fiorentina : quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, ancora a secco di successi in Serie A in una stagione nata male e che prosegue senza un guizzo in grado di riaccendere l'entusiasmo. Un gol di Berisha al 23' ha permesso al Lecce di Di Francesco di festeggiare la seconda vittoria stagionale in massima serie. Un successo che potrebbe rivelarsi fatale per il futuro di Stefano Pioli sulla panchina della Viola: il tecnico ex Milan è sempre più a rischio esonero.

Berisha gela Pioli, Fiorentina al riposo in svantaggio e tra i fischi

La Fiorentina parte all'attacco, alla ricerca di un gol per sbloccare la partita ed uscire dalla crisi. Dodo e Ndour mettono dentro un paio di palloni interessanti, Kean arriva al tiro ma il Lecce, sornione, tiene botta e inizia ad affacciarsi nella metà campo toscana. Al 23' gol di Berisha. Fuga di Tete Morente lungo la fascia destra, spiovente perfetto per Berisha che di prima intenzione buca De Gea con un piattone mancino di pregevole fattura. La reazione della Fiorentina è affidata a una timida iniziativa di Fagioli che prova a innescare Kean, accerchiato rapidamente dai difensori salentini. Si va al riposo con il Lecce in vantaggio, tra le bordate di fischi dei tifosi di casa.

Rigore concesso e poi revocato alla Viola, Di Francesco sbanca il Franchi con il suo Lecce

Si riparte con Pioli che getta nella mischia Sohm, Gudmundsson, Mandragora per Ndour, Fagioli e Nicolussi Caviglia. Dodo reclama un calcio di rigore per un contatto con Banda. Rapuano lascia proseguire. Dentro anche Piccoli per Dzeko. Ma la Fiorentina è bloccata e rischia ancora quando Coulibaly calcia non trovando la correzione in rete di Berisha. Al 79' serve il miglior Falcone per evitare il pari dei padroni di casa: salvataggio sulla linea su un colpo di testa a botta sicura di Kean. All'84' rigore per la Fiorentina per un contatto tra Pierotti e Ranieri, ma dopo una revisione al monitor Rapuano torna sui suoi passi ammomendo per simulazione Ranieri. Un tiro alto di Sohm è l'ultimo sussulto della partita. Fiorentina-Lecce 0-1.