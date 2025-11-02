Pioli a rischio esonero diretta: tutti gli aggiornamenti dopo Fiorentina-Lecce LIVE

Il destino di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è appeso a un filo: potrebbe essere fatale la sconfitta al Franchi contro il Lecce , corsaro grazie a un gol di Berisha al 23'. Soli 4 punti in classifica, ancora a secco di vittorie dopo dieci giornate e alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: la Viola è in crisi profonda e, dopo la rescissione consensuale con il direttore sportivo Stefano Pradè , non si può escludere un'altra svolta per cercare di raddrizzare la stagione. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta di CorrieredelloSport.it .

18:10

Fiorentina, riflessioni in corso su Pioli

Riflessioni in corso in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Lecce al Franchi: si valuta il futuro della panchina e il possibile esonero di Stefano Pioli. Nelle prossime ore la decisione.

18:00

La furia di Ranieri in Fiorentina-Lecce

Il capitano della Fiorentina ha scatenato la sua furia dopo l'annullamento del rigore contro il Lecce: "Faccio un casino se...", il labiale di Ranieri.

17:50

Fiorentina, i tifosi protestano fuori dal Franchi

La Fiorentina è in silenzio stampa, ma i tifosi vogliono risposte. È scattata infatti la contestazione anche fuori dal Franchi dove i supporters stanno protestando sotto la Tribuna dello stadio. Anche una camionetta della polizia all'ingresso della tribuna.

17:40

I cori dei tifosi contro Pioli e la squadra

Dura contestazione dei tifosi della Fiorentina al termine della gara persa contro il Lecce al Franchi. Una contestazione iniziata già prima del fischio d'inizio contro i giocatori e Stefano Pioli. "Se andiamo in B vi facciamo un c**o così", "Onorate la nostra maglia", "A lavorare, andate a lavorare", "C'avete rotto il c***o", "Salta la panchina o Pioli salta la panchina"; questi alcuni dei cori cantati dai viola. Pioggia di fischi alla squadra quando ha provato ad avvicinarsi alla curva, mentre Pioli si è infilato direttamente dentro il tunnel degli spogliatoi.

17:30

Come cambia la classifica dopo Fiorentina-Lecce

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la squadra di Di Francesco. La classifica per la Fiorentina è disastrosa: ecco come è cambiata dopo la sconfitta.

17:25

Fiorentina in silenzio stampa: nessuno parla dopo la sconfitta contro il Lecce

La Fiorentina ha fatto sapere che il club è entrato in silenzio stampa: nessuno della squadra, compreso Stefano Pioli, parlerà dopo la sconfitta al Franchi contro il Lecce. Saranno ore di riflessione per la proprietà che presto potrebbe prendere decisioni importanti sul futuro della panchina.

17:20

Fiorentina, non solo Pioli: nodo ds

Situazione complicata in casa Fiorentina, non solo per la classifica. Il club infatti, in caso di esonero di Pioli, dovrà accelerare anche per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo, dato che in settimana Pradè ha dato le dimissioni.

17:10

Pioggia di fischi al Franchi

Dopo il triplice fischio, c'è la gioia del Lecce e la fortissima contestazione del Franchi. Pioggia di fischi dei tifosi viola, Dodò si getta a terra, testa bassa per Pioli e Ranieri che va a protestare con l'arbitro per il rigore annullato nel finale. Mandragora in lacrime sotto la curva.

16:58

Fiorentina-Lecce 0-1, Pioli a rischio

Al Franchi è maturata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite in Serie A per la Fiorentina, battuta dal Lecce di Di Francesco: deciviso un gol di Berisha al 23'. Stefano Pioli a rischio esonero.

