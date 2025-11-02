Minuto di silenzio per Galeone, le reazioni di Allegri e Gasperini e l'omaggio di San Siro
Meazza in silenzio assoluto per l'addio al tecnico morto oggi. E i due suoi allievi...
Il destino ci ha messo lo zampino, evidentemente. L'omaggio a Giovanni Galeone, a San Siro, vedeva da una parte Max Allegri e dall'altra Gian Piero Gasperini, due degli allievi - i principali - dell'allenatore morto oggi. Nel minuto di silenzio il Meazza è stato da brividi: sessanta secondi pieni di omaggio, poi gli applausi. E loro, Allegri e Gasperini, in piedi davanti alle rispettive panchine, commossi.
Allegri e Gasperini, l'omaggio del Meazza e le loro reazioni
Le telecamere li hanno inquadrati, ovviamente: Gasperini ha accennato una smorfia, Allegri, molto commosso, ha guardato dritto davanti a sé. Poi è iniziata la partita e, in fondo, per Galeone era questo l'omaggio che contava davvero.