Guida e il calcetto a Saelemaekers durante Milan-Roma. Cesari in tv dice la sua: "Un gesto volontario"

Guida e il calcetto a Saelemaekers : il giudizio di Cesari

A metterlo in evidenza è stato l'ex arbitro Graziano Cesari, ex arbitro e oggi moviolista di 'Pressing' su Canale 5, che ha commentato un inusuale gesto compiuto dal direttore di gara Marco Guida nei confronti del calciatore milanista Alexis Saelemaekers, l'anno scorso in forza invece alla Roma e protagonista di una plateale esultanza che gli ha attirato le critiche dei suoi vecchi tifosi. Dopo l'errore dal dischetto del suo ex compagno Paulo Dybala (che calciando il rigore, poi parato da Maignan, ha riportato anche un infortunio muscolare), Saelemaekers si è girato per esultare rabbioso proprio di fronte all'arbitro che poco prima aveva assegnato il penalty per un tocco di braccio di Fofana (in barriera su una punizione dal limite). A quel punto Guida ha rifilato al belga un 'calcetto' che è stato "volontario" secondo Cesari: "Un atteggiamento che non fa parte di un arbitro internazionale" ha detto in tv il moviolista, aggiungendo che lui avrebbe invece dato "giallo a Saelemaekers".