Dove vedere Juve-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno del derby della Mole. All'Allianz Stadium di Torino si sfidano la Juventus di Luciano Spalletti e il Toro di Marco Baroni, squalificato per l'occasione. Bianconeri reduci dal successo di Cremona e dal pari in Champions con lo Sporting Lisbona, mentre i granata sono riusciti a limitare i danni nell'ultimo turno di campionato, annullando l'iniziale doppio svantaggio accumulato contro il Pisa. Partita importante per classifica e rivalità, ma soprattutto per vivere la sosta con maggiore serenità.