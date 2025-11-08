Dove vedere Juve-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
È il giorno del derby della Mole. All'Allianz Stadium di Torino si sfidano la Juventus di Luciano Spalletti e il Toro di Marco Baroni, squalificato per l'occasione. Bianconeri reduci dal successo di Cremona e dal pari in Champions con lo Sporting Lisbona, mentre i granata sono riusciti a limitare i danni nell'ultimo turno di campionato, annullando l'iniziale doppio svantaggio accumulato contro il Pisa. Partita importante per classifica e rivalità, ma soprattutto per vivere la sosta con maggiore serenità.
Juve-Torino, l'orario del derby
Il derby della Mole andrà in scena oggi, sabato 8 novembre, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Torino in diretta tv
L'attesissima sfida tra Juve e Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Torino, dove vedere il derby in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il derby della Mole in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Spalletti e Baroni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Scaglia, Rugani, Pedro Felipe, Joao Mario, Rouhi, Adzic, Miretti, K. Thuram, Zhegrova, Openda, David.
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Kelly. Squalificati: -. Diffidati: Koopmeiners.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Simeone, Ngonge. Allenatore: Baroni (squalificato, in panchina Colucci).
A disposizione: Israel, Popa, Masina, Ismajli, Dembelé, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Anjorin, Asllani, Ilkhan, Zapata, Njie, Adams.
Indisponibili: Schuurs, Aboukhlal. Squalificati: Baroni (allenatore). Diffidati: -.
