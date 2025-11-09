Dove vedere Bologna-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli di Antonio Conte, in vetta alla classifica con 22 punti all'attivo , fa visita al Bologna di Vincenzo Italiano in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie A . Archiviati i due pareggi con Como ed Eintracht Francoforte, gli azzurri vogliono ritrovare la vittoria e allungare nuovamente sul Milan di Allegri, fermato ieri dal Parma. A un passo ci sono anche Inter e Roma. A -4 dalla capolista, invece, la squadra rossoblù, sempre in scia al treno delle big. Un successo significherebbe sorpasso ai danni della Juve di Spalletti.

Bologna-Napoli, l'orario

Bologna-Napoli andrà in scena oggi, domenica 9 novembre, alle ore 15 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Napoli in diretta tv

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.

Bologna-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.