Dove vedere Bologna-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Il Napoli di Antonio Conte, in vetta alla classifica con 22 punti all'attivo, fa visita al Bologna di Vincenzo Italiano in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Archiviati i due pareggi con Como ed Eintracht Francoforte, gli azzurri vogliono ritrovare la vittoria e allungare nuovamente sul Milan di Allegri, fermato ieri dal Parma. A un passo ci sono anche Inter e Roma. A -4 dalla capolista, invece, la squadra rossoblù, sempre in scia al treno delle big. Un successo significherebbe sorpasso ai danni della Juve di Spalletti.
Bologna-Napoli, l'orario
Bologna-Napoli andrà in scena oggi, domenica 9 novembre, alle ore 15 allo stadio "Renato Dall'Ara".
Dove vedere Bologna-Napoli in diretta tv
Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.
Bologna-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian.
Indisponibili: Freuler, Immobile, Ravaglia. Squalificati: -. Diffidati: -.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Spinazzola. Squalificati: -. Diffidati: -.
