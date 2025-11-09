Bologna-Napoli diretta Serie A: segui il match tra Italiano e Conte LIVE

Bologna-Napoli , è il giorno della sfida tra Italiano e Conte al Dall'Ara. Rossoblù e azzurri si affrontano nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A al termine di un tour de force tra Europa League, Champions League e campionato, prima della sosta per le nazionali. Il Napoli , reduce dal pari a reti inviolate contro Como ed Eintracht Francoforte, vincendo si confermerebbe al comando solitario della classifica. Il Bologna , che ha battuto in trasferta il Parma (3-1) e ha sfiorato l'impresa in dieci uomini contro il Brann (0-0), ha l'opportunità per ridurre a un solo punto il ritardo in classifica dagli odierni avversari di turno. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

Problemi muscolari per Skorupski, Ravaglia è assente: è pronto a entrare il 2007 Pessina prendere il suo posto e a debuttare. I tifosi lo incoraggiano con grandi applausi.

14:36

Rowe e Gutierrez a Dazn prima di Bologna-Napoli

Rowe a Dazn: "Queste sono le partite che sogni di giocare, per il contesto e per i tifosi". Gutierrez a Dazn: "Sento che sta crescendo la fiducia intorno a me. Lo staff ci mette in condizioni per fare del nostro meglio".

14:29

Manna a Dazn: "Il Napoli dà fastidio, Conte fa paura agli avversari"

Manna a Dazn: "Il Napoli dà fastidio. Vogliamo dar fastidio sportivamente. Lo diamo anche mediaticamente con Conte che è un vincente. Dà fastidio. Gli altri hanno paura, sposta il livello di punti, spero di averlo ancora a lungo sulla nostra panchina. Dobbiamo lavorare tanto. Sappiamo dove dobbiamo arrivare. Ci sono tante tappe. Sfidiamo un avverasrio tosto. Sarà sicuramente una bella parita. Neres e Lang stanno giocando, bisogna farsi trovare pronti per i minuti che vengono concessi. I gol arriveranno. Elmas è un giocatore duttile, può giocare in tutte le posizioni, si è guadagnato una maglia da titolare con le prestazioni. Il mister fa giocare chi dà le migliori risposte".

14:24

Di Vaio prima di Bologna-Napoli: "Felici di lottare contro grandi potenze della Serie A"

Di Vaio a Dazn: "Per storia siamo sicuramente una grande del campionato, per storia recente stiamo facendo delle cose importanti a livello di club. Sai (rivolgendosi a Giaccherini) che passione c'è a Bologna. Abbiamo una delle storie di scudetti più importanti in Italia e la porti in campo. Aver ridato lustro al Bologna ci rende molto orgogliosi. Lottiamo contro grandi potenze del nostro campionato, che quest'anno hanno lavorato molto bene dal punto di vista managieriale e tecnico. Restare in alto sarà duro, ma ragioniamo partita per partita, puntiamo sulla filosofia che Italiano ha dato alla squadra. Dallinga? Cresciuto molto dal punto di vista dei movimenti e dello sviluppo della manovra della squadra. Ha bisogno solo di segnare con continuità, di fare anche gol brutti ma importanti per la squadra. Gli manca qualche gol in campionato per prendere fiducia, ma lo vedo più in fiducia e più coinvolto".

14:21

Come arrivano allo scontro diretto Bologna e Napoli