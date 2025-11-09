Bologna-Napoli diretta Serie A: segui il match tra Italiano e Conte LIVE
Bologna-Napoli, è il giorno della sfida tra Italiano e Conte al Dall'Ara. Rossoblù e azzurri si affrontano nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A al termine di un tour de force tra Europa League, Champions League e campionato, prima della sosta per le nazionali. Il Napoli, reduce dal pari a reti inviolate contro Como ed Eintracht Francoforte, vincendo si confermerebbe al comando solitario della classifica. Il Bologna, che ha battuto in trasferta il Parma (3-1) e ha sfiorato l'impresa in dieci uomini contro il Brann (0-0), ha l'opportunità per ridurre a un solo punto il ritardo in classifica dagli odierni avversari di turno. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
15:51
Fine primo tempo, Bologna e Napoli al riposo in parità
Fine primo tempo. Bologna e Napoli vanno al riposo sul risultato di 0-0.
15:50
50' - Il Napoli chiude in avanti
Il Napoli cinge d'assedio l'area di rigore del Bologna, che si difende di squadra, con generosità.
15:45
45' - Gran chiusura di Lucumí su Hojlund, cinque minuti di recupero
Gran chiusura in scivolata di Lucumí su Hojlund. Sono cinque i minuti di recupero.
15:40
40' - Rowe prova a stringere i denti, ma è chiaramente infortunato
Rowe prova a stringere i denti per non sprecare un altro slot di sostituzioni. Italiano, intanto, dà istruzioni a Cambiaghi.
15:38
38' - Problemi per Rowe, secondo cambio obbligato per il Bologna
Che sfortuna per il Bologna! Dopo Skorupski alza bandiera bianca anche Rowe, che stava facendo molto bene.
15:32
32' - Tiro di Rowe
Rowe s'accentra e calcia, Milinkovic-Savic di distende sulla sua destra e tocca quanto basta per spingere la palla oltre la linea di fondo.
15:29
29' - Attacca il Bologna
Dallinga perde palla, poi la recupera e crossa sul secondo palo: Odgaard non ci arriva, neppure Orsolini, palla prolungata in calcio d'angolo dalla difesa azzurra.
15:25
25' - Faccia a faccia tra Holm e Elmas
Elmas e Holm a muso duro dopo una palla contesa sulla linea del fallo laterale. Chiffi invita tutti a calmarsi.
15:22
22' - Occasione per il Bologna con Lucumí
Lucumí colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma non inquadra lo specchio della porta: palla alta.
15:19
19' - Parata di Pessina su tiro di Elmas
Destro a giro di Elmas, Pessina blocca a terra.
15:17
17' - Bologna-Napoli, tiro di Hojlund
Hojlund si mette in proprio, converge e tira: palla sporcata, calcio d'angolo per il Napoli.
15:12
12' - Bel duello tra Miranda e Politano
Miranda e Politano protagonisti di un bel duello sulla fascia. Tiene botta il terzino dei rossoblù che guadgna rimessa laterale e appalusi dei tifosi.
15:08
8' - Skorupski non ce la fa: debutta Pessina
Debutto tra i professionisti per Massimo Pessina, Skorupski lo incoraggia dandogli un bacio e abbracciandolo.
15:06
6' - Problemi muscolari per Skorupski, pronto a entare Pessina
Problemi muscolari per Skorupski, Ravaglia è assente: è pronto a entrare il 2007 Pessina prendere il suo posto e a debuttare. I tifosi lo incoraggiano con grandi applausi.
15:05
5' - Fase di studio
Bologna e Napoli si studiano, equilibrio in avvio di gara.
15:01
1' - Bologna-Napoli, calcio d'inizio
Partiti! Bologna-Napoli è iniziata.
14:57
Ci siamo! Sta per iniziaare Bologna-Napoli
Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio di Bologna-Napoli dopo l'esecuzione dell'inno della Serie A.
14:46
Concluso il riscaldamento
Concluse le operazioni di riscaldamento. Sta per iniziare Bologna-Napoli.
14:36
Rowe e Gutierrez a Dazn prima di Bologna-Napoli
Rowe a Dazn: "Queste sono le partite che sogni di giocare, per il contesto e per i tifosi". Gutierrez a Dazn: "Sento che sta crescendo la fiducia intorno a me. Lo staff ci mette in condizioni per fare del nostro meglio".
14:29
Manna a Dazn: "Il Napoli dà fastidio, Conte fa paura agli avversari"
Manna a Dazn: "Il Napoli dà fastidio. Vogliamo dar fastidio sportivamente. Lo diamo anche mediaticamente con Conte che è un vincente. Dà fastidio. Gli altri hanno paura, sposta il livello di punti, spero di averlo ancora a lungo sulla nostra panchina. Dobbiamo lavorare tanto. Sappiamo dove dobbiamo arrivare. Ci sono tante tappe. Sfidiamo un avverasrio tosto. Sarà sicuramente una bella parita. Neres e Lang stanno giocando, bisogna farsi trovare pronti per i minuti che vengono concessi. I gol arriveranno. Elmas è un giocatore duttile, può giocare in tutte le posizioni, si è guadagnato una maglia da titolare con le prestazioni. Il mister fa giocare chi dà le migliori risposte".
14:24
Di Vaio prima di Bologna-Napoli: "Felici di lottare contro grandi potenze della Serie A"
Di Vaio a Dazn: "Per storia siamo sicuramente una grande del campionato, per storia recente stiamo facendo delle cose importanti a livello di club. Sai (rivolgendosi a Giaccherini) che passione c'è a Bologna. Abbiamo una delle storie di scudetti più importanti in Italia e la porti in campo. Aver ridato lustro al Bologna ci rende molto orgogliosi. Lottiamo contro grandi potenze del nostro campionato, che quest'anno hanno lavorato molto bene dal punto di vista managieriale e tecnico. Restare in alto sarà duro, ma ragioniamo partita per partita, puntiamo sulla filosofia che Italiano ha dato alla squadra. Dallinga? Cresciuto molto dal punto di vista dei movimenti e dello sviluppo della manovra della squadra. Ha bisogno solo di segnare con continuità, di fare anche gol brutti ma importanti per la squadra. Gli manca qualche gol in campionato per prendere fiducia, ma lo vedo più in fiducia e più coinvolto".
14:21
Come arrivano allo scontro diretto Bologna e Napoli
Come arrivano allo scontro diretto del Dall'Ara Bologna e Napoli. Fonte: Opta.
14:11
Splendida cornice di pubblico al Dall'Ara per Bologna-Napoli
Si giocherà in una splendida cornice di pubblico. Bologna-Napoli è una sfida ad alta quota e nessuno è voluto mancare.
14:01
Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.
13:51
Le curiosità pre partita
Bologna-Napoli, tutte le curiosità prepartita. Fonte: Opta.
13:47
Bologna-Napoli, le probabili formazioni
Poco più di un'ora al calcio d'inizio di Bologna-Napoli. Le probabili formazioni. SFOGLIA LA GALLERY
13:46
Bologna-Napoli, alle 15 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Bologna-Napoli: alle 15 il calcio d'inizio della gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.
Stadio Dall'Ara - Bologna