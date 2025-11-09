Conte diretta dopo Bologna-Napoli: le parole in tv e conferenza stampa dopo la sconfitta in Serie A LIVE

18:45

Conte: "Non vedo energia positiva"

L'allenatore insiste: "Non vedo energia positiva, ognuno pensa ad un proprio problema. Non sono entrato nei cuori e nelle teste dei giocatori"

18:30

Conte: "Non c'è da accompagnare un morto"

Il tecnico del Napoli sottolinea: "Non c'è da accompagnare un morto. Mi prendo tutte le responsabilità. Alla prima situazione negativa ci siamo sciolti, parlerò anche con il club di questo aspetto".

18:15

Conte: "Nel calcio il compitino non basta"

L'allenatore spiega: "Nel calcio il compitino non basta. Dobbiamo affrontare seriamente alcune situazioni e cercare di risolverle".

18:00

Conte: "Sono preoccupato"

Il tecnico del Napoli continua in conferenza stampa: "Non posso non essere preoccupato, cinque sconfitte da inizio anno sono troppe".

17:47

Le energie e l'entusiasmo del Bologna

"Abbiamo avuto meno energia del Bologna? Oggi loro ne hanno avuta più di noi in tutto, oltre che voglia ed entusiasmo: è questo che mi dispiace per davvero e che deve farmi riflettere. È la 5ª sconfitta da inizio stagione, non la prima: significa che vanno fatte delle riflessioni. Ne ho già fatte in passato con la squadra, ma il problema è che loro hanno giocato giovedì e sembravano avvelenati, mentre noi abbiamo fatto il compitino fino a scioglierci. Ci dev'essere un'energia diversa in campo rispetto a quella che stiamo vedendo. Hojlund? Oggi non mi è dispiaciuto; forse è stato il migliore in campo dei nostri. Lucumi ha fatto molta fatica. Gol e assist sono relativi, non bisogna racchiudere la prestazioni in quello. Avevamo preparato la partita in un certo modo, come hanno dimostrato le intenzioni di Hojlund: protezione palla, cambio gioco... Purtroppo siamo mancati in generale", ha concluso l'allenatore del Napoli a Dazn

17:44

"Hojlund? Il migliore"

"A me Hojlund oggi non è dispiaciuto e secondo me è stato il migliore in campo. Ha tenuto botta e ha fatto faticare molto Lucumì. È inevitabile che dovevamo supportarlo di più ma noi siamo mancati lì. Lui per me ha fatto una buona partita, senza dubbi", ha detto sempre ai microfoni di Dazn

17:40

Conte a Dazn: "Non sto facendo un buon lavoro"

"Io sono preoccupato, c’è poco da dire. Una squadra che viene indicata come protagonista assoluta e perde cinque partite vuol dire che c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Noi non dobbiamo mai dimenticare che a Napoli dopo uno scudetto vinto siamo poi arrivati decimi. E questo non è un bell’insegnamento. Dall’oggi al domani il brutto anatroccolo non sempre diventa cigno. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di straordinario, quest’anno stiamo continuando a lavorare ma forse dobbiamo chiederci se lo stiamo facendo con l’entusiasmo e la voglia giusti. Oppure ci stiamo crogiolando sul fatto che abbiamo vinto l’anno scorso e pensiamo che sia tutto facile. Sicuramente non abbiamo l’energia positiva che avevamo lo scorso anno. Mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa energia in questi mesi e quindi non sto facendo un buon lavoro o forse qualcuno non mi vuol sentire…"

17:32

Il Napoli perde con il Bologna, le ironie social si moltiplicano

La squadra di Conte esce sconfitta dal Dall'Ara: tanti i fotomontaggi creati dai tifosi sul web

17:24

La formazione del Napoli

Conte oggi ha riproposto lo stesso undici che ha giocato in Champions contro l’Eintracht. Sempre privo degli infortunati De Bruyne, Gilmour, Meret e Lukaku, in attacco ha schierato ancora Elmas nel tridente con Hojlund e Politano. Subentrati poi Neres e Lang. In mezzo ha messo l'ormai recuperato Lobotka, che ha giocato anche 73 minuti in Champions, in difesa a sinistra fiducia confermata a Gutierrez

17:17

Napoli-Bologna: solo Elmas

La prestazione del Napoli si può riassumere con un dato: 1 tiro in porta, uno solo, effettuato dalla squadra di Conte in tutta la partita: è quello con cui Elmas "impegna" Pessina (con un tiro a giro senza pretese), alla sua prima (e unica) parata in A

17:10

Il calendario del Napoli

Dopo la sosta, gli azzurri avranno due impegni consecutivi al Maradona: l'Atalanta il prossimo 22 novembre in campionato e il Qarabag in Champions il prossimo 25 novembre

17:05

Napoli, come cambia la classifica ora

Nonostante la sconfitta per gli azzurri, Conte rimane in vetta alla classifica di Serie A a quota 22 punti, insieme al Milan. In attesa però di Roma-Udinese...

17:00

Il Bologna vince al Dall'Ara

Eroe della vittoria rossoblù è senza dubbio Pessina, che al suo debutto in campionato tiene la porta inviolata e viene portato in tripudio dai suoi compagni: il 17enne non contiene le lacrime di gioia. Festa totale a Bologna

Stadio Dall'Ara Bologna (Emilia-Romagna)