Quando Skorupski si è toccato dietro alla coscia dopo un rinvio dal fondo è stato invitato ad alzarsi tempestivamente dalla panchina: all'8' della sfida contro il Napoli, al Dall'Ara , si è consumato il debutto in Serie A e tra i professionisti del portiere, classe 2007, Massimo Pessina .

Pessina caricato dai compagni di squadra e da Skorupski

Skorupski ko, Ravaglia assente, dentro Pessina. Il diciassettenne estremo difensore è cresciuto calcisticamente nell'Albinoleffe prima di iniziare la sua trafila nel vivaio del Bologna con tappe nell'Under 17 e nella formazione Primavera con un bilancio complessivo di 70 presenze, 112 gol subiti e 16 clean sheet. Due metri e due centimetri d'altezza, Pessina è stato incoraggiato dai componenti dello staff tecnico e dai compagni di squadra. Fabbian gli detto: "Stai tranquillo", dandogli una pacca sulla spalla mentre si attendeva di capire se Skorupski ce la facesse a restare in campo. Orsolini lo ha caricato e al momento dell'ingresso in campo con il numero 25 sulle spalle è stato proprio Skorupski a dargli l'ultimo incitamento con un abbraccio caloroso e un bacio sulla guancia. La prima parata in Serie A e tra i professionisti è arrivata su un tiro di Elmas.

Pessina scoppia a piangere dopo la partita: la reazione dei compagni

Una giornata da ricordare per Pessina che ha chiuso la partita anche senza subire gol. Il Bologna porta a casa una vittoria importantissima anche grazie al suo portiere debuttante che, dopo il termine della partita, è scoppiato in un pianto liberatorio. I compagni sono andati subito ad abbracciarlo, De Silvestri e Lucumì su tutti, per poi portarlo in trionfo dai tifosi per festeggiare tre punti fondamentali.