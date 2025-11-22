Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Dove vedere Napoli-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Maradona, valida per la dodicesima giornata di Serie A: le probabili scelte di formazione di Conte e Palladino
Allo stadio Maradona è il giorno di Napoli-Atalanta, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte incrociano il cammino con i nerazzurri del neo-tecnico Raffaele Palladino, subentrato all'esonerato Ivan Juric. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Bologna, gli ospiti dallo 0-3 casalingo contro il Sassuolo, che ha indotto l'avvicendamento in panchina. Il Napoli cerca una vittoria in campionato che manca da tre giornate, la Dea, invece, è a secco di successi da sette turni.

Napoli-Atalanta, l'orario

Napoli-Atalanta è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv

La sfida tra Napoli e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per vedere NOW (previo abbonamento) su una Smart TV, scarica gratuitamente l'app dall'app store del televisore, cercandola e installandola se il tuo TV è compatibile (Samsung, LG, Sony, Hisense, Android TV 8.0+, ecc.). Se il TV non è compatibile, puoi collegare un dispositivo esterno come il NOW Smart Stick, Chromecast o Apple TV. Sarà possibile vedere Napoli-Atalanta, previo abbonamento, anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Conte e Palladino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Neres, Lang; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte.

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Spinazzola.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, K. Sulemana, Pasalic, Samardzic, Djimsiti, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic. Allenatore: Palladino.

Indisponibili: Bakker, Scalvini.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

