Dove vedere Napoli-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio Maradona è il giorno di Napoli-Atalanta , gara valida per la dodicesima giornata di Serie A . Gli azzurri di Antonio Conte incrociano il cammino con i nerazzurri del neo-tecnico Raffaele Palladino , subentrato all'esonerato Ivan Juric . I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Bologna, gli ospiti dallo 0-3 casalingo contro il Sassuolo, che ha indotto l'avvicendamento in panchina. Il Napoli cerca una vittoria in campionato che manca da tre giornate, la Dea, invece, è a secco di successi da sette turni.

Napoli-Atalanta, l'orario

Napoli-Atalanta è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv

La sfida tra Napoli e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per vedere NOW (previo abbonamento) su una Smart TV, scarica gratuitamente l'app dall'app store del televisore, cercandola e installandola se il tuo TV è compatibile (Samsung, LG, Sony, Hisense, Android TV 8.0+, ecc.). Se il TV non è compatibile, puoi collegare un dispositivo esterno come il NOW Smart Stick, Chromecast o Apple TV. Sarà possibile vedere Napoli-Atalanta, previo abbonamento, anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.