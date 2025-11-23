Dove vedere Lazio-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Sarà un pomeriggio particolare all'Olimpico, in un clima di protesta , con anche il primo volo della nuova aquila Flaminia , la Lazio di Sarri , dopo la sconfitta contro l'Inter, vuole tornare al successo. Davanti avrà il Lecce di Di Francesco, che proprio all'Olimpico biancoceleste nell'ultimo incontro festeggiò un'incredibile salvezza e reduce da quattro punti nelle ultime due partite.

Lazio-Lecce, l'orario

Lazio-Lecce è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv

La sfida tra Lazio e Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per vedere NOW (previo abbonamento) su una Smart TV, scarica gratuitamente l'app dall'app store del televisore, cercandola e installandola se il tuo TV è compatibile (Samsung, LG, Sony, Hisense, Android TV 8.0+, ecc.). Se il TV non è compatibile, puoi collegare un dispositivo esterno come il NOW Smart Stick, Chromecast o Apple TV. Sarà possibile vedere Lazio-Lecce, previo abbonamento, anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).

Lazio-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.