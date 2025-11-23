Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Lazio-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida dell'Olimpico della dodicesima giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione di Sarri e Di Francesco
TagsSerie ALazioLecce

Sarà un pomeriggio particolare all'Olimpico, in un clima di protesta, con anche il primo volo della nuova aquila Flaminia, la Lazio di Sarri, dopo la sconfitta contro l'Inter, vuole tornare al successo. Davanti avrà il Lecce di Di Francesco, che proprio all'Olimpico biancoceleste nell'ultimo incontro festeggiò un'incredibile salvezza e reduce da quattro punti nelle ultime due partite.

Lazio-Lecce, l'orario

Lazio-Lecce è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv

La sfida tra Lazio e Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per vedere NOW (previo abbonamento) su una Smart TV, scarica gratuitamente l'app dall'app store del televisore, cercandola e installandola se il tuo TV è compatibile (Samsung, LG, Sony, Hisense, Android TV 8.0+, ecc.). Se il TV non è compatibile, puoi collegare un dispositivo esterno come il NOW Smart Stick, Chromecast o Apple TV. Sarà possibile vedere Lazio-Lecce, previo abbonamento, anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251)

Lazio-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Sarri e Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto,  Lazzari, Hysaj, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin.
Indisponibili: Rovella, Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot. Squalificati: -. Diffidati: -

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Morente, Berisha, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Frucht, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Banda, Pierotti, Maleh, Helgason, Kouassi, Camarda, N’Dri, Morente, Kaba. 
Indisponibili: Jean, Pierret. Squalificato: -. Diffidato : Gaspar. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Sarà un pomeriggio particolare all'Olimpico, in un clima di protesta, con anche il primo volo della nuova aquila Flaminia, la Lazio di Sarri, dopo la sconfitta contro l'Inter, vuole tornare al successo. Davanti avrà il Lecce di Di Francesco, che proprio all'Olimpico biancoceleste nell'ultimo incontro festeggiò un'incredibile salvezza e reduce da quattro punti nelle ultime due partite.

Lazio-Lecce, l'orario

Lazio-Lecce è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv

La sfida tra Lazio e Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per vedere NOW (previo abbonamento) su una Smart TV, scarica gratuitamente l'app dall'app store del televisore, cercandola e installandola se il tuo TV è compatibile (Samsung, LG, Sony, Hisense, Android TV 8.0+, ecc.). Se il TV non è compatibile, puoi collegare un dispositivo esterno come il NOW Smart Stick, Chromecast o Apple TV. Sarà possibile vedere Lazio-Lecce, previo abbonamento, anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251)

Lazio-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Contestazione LazioIl nome della nuova aquila
1
Dove vedere Lazio-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Sarri e Di Francesco

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS