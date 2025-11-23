Dove vedere Lazio-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
Sarà un pomeriggio particolare all'Olimpico, in un clima di protesta, con anche il primo volo della nuova aquila Flaminia, la Lazio di Sarri, dopo la sconfitta contro l'Inter, vuole tornare al successo. Davanti avrà il Lecce di Di Francesco, che proprio all'Olimpico biancoceleste nell'ultimo incontro festeggiò un'incredibile salvezza e reduce da quattro punti nelle ultime due partite.
Lazio-Lecce, l'orario
Lazio-Lecce è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv
La sfida tra Lazio e Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per vedere NOW (previo abbonamento) su una Smart TV, scarica gratuitamente l'app dall'app store del televisore, cercandola e installandola se il tuo TV è compatibile (Samsung, LG, Sony, Hisense, Android TV 8.0+, ecc.). Se il TV non è compatibile, puoi collegare un dispositivo esterno come il NOW Smart Stick, Chromecast o Apple TV. Sarà possibile vedere Lazio-Lecce, previo abbonamento, anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).
Lazio-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Di Francesco
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin.
Indisponibili: Rovella, Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot. Squalificati: -. Diffidati: -
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Morente, Berisha, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Frucht, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Banda, Pierotti, Maleh, Helgason, Kouassi, Camarda, N’Dri, Morente, Kaba.
Indisponibili: Jean, Pierret. Squalificato: -. Diffidato : Gaspar.
Sarà un pomeriggio particolare all'Olimpico, in un clima di protesta, con anche il primo volo della nuova aquila Flaminia, la Lazio di Sarri, dopo la sconfitta contro l'Inter, vuole tornare al successo. Davanti avrà il Lecce di Di Francesco, che proprio all'Olimpico biancoceleste nell'ultimo incontro festeggiò un'incredibile salvezza e reduce da quattro punti nelle ultime due partite.
Lazio-Lecce, l'orario
Lazio-Lecce è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv
La sfida tra Lazio e Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per vedere NOW (previo abbonamento) su una Smart TV, scarica gratuitamente l'app dall'app store del televisore, cercandola e installandola se il tuo TV è compatibile (Samsung, LG, Sony, Hisense, Android TV 8.0+, ecc.). Se il TV non è compatibile, puoi collegare un dispositivo esterno come il NOW Smart Stick, Chromecast o Apple TV. Sarà possibile vedere Lazio-Lecce, previo abbonamento, anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).
Lazio-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.