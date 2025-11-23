Doppietta di Pellegrino, il Parma torna a vincere: al Verona non basta Giovane

Pellegrino manda il Parma al riposo in vantaggio

Parte bene il Verona, che segna con Orban su assist Bradaric. Il gol non viene convalidato per posizione di fuorigioco dell'attaccante nigeriano. Scampato il pericolo, il Parma passa in vantaggio: è il 18' quando, su rimessa di Valenti, Pellegrino spizza il pallone per Sorensen, che centra la traversa. L'attaccante argentino è il più lesto di tutto nel ribadire in fondo alla rete. La reazione dei padroni di casa è affidata a un tentativo dalla distanza di Bernede (fuori misura) e una percussione di Giovane dopo un errore di Keita, ma Corvi lo anticipa. Si va al riposo con il Parma in vantaggio.

Giovane croce e delizia, Pellegrino non perdona: Verona ko

Si riparte con Akpa-Akpro costretto al cambio per infortunio: al suo posto Al Musrati. Cutrone sciupa due occasioni del raddoppio: non sfruttando una palla persa di Frese e mancando di freddezza davanti a Montipò. Il Verona resta a galla e pareggia al 65' con Giovane: Mosquera ruba palla a Keita e manda in porta il suo compagno di squadra, bravo a capitalizzare al massimo un rimpallo con Lovik per battere Corvi. Emozioni finite? Macché, all'80' il quarto gol in campionato di Pellegrino, che firma la doppietta personale approfittando di un retropassaggio sbagliato di Giovane. Palloneto vincente. Festa Parma.