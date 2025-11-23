Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, Allegri a -2 dalla Roma© LAPRESSE

Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, Allegri a -2 dalla Roma

I rossoneri agganciano il Napoli al secondo posto, mentre i nerazzurri di Chivu frenano e scivolano al quarto posto. Maignan protagonista: para anche il rigore di Calhanoglu
7 min
TagsMilanInterAllegri

MILANO - È del Milan di Allegri il derby di Milano della 12ª giornata di Serie A. Una vittoria di sofferenza per i rossoneri, che battono 1-0 l'Inter di Chivu grazie alla rete decisiva di Pulisic al 54'. Il protagonista di questo derby è però Mike Maignan, con parate clamorose su Thuram, Lautaro e ipnotizzando Calhanoglu su rigore al 74'. Vince Allegri, che si porta così a quota 25 punti, gli stessi del Napoli di Conte, a -2 dalla Roma. E proprio i giallorossi approfittano del ko di Chivu, che resta a quota 24 punti, e sono ora da soli in testa.

Inter-Milan 0-1: tabellino e statistiche

Thuram e Lautaro pericolosi, Maignan salva tutto

Dopo la pausa nazionali è il momento del derby di Milano nella 12ª giornata di Serie A. L'Inter, reduce da tre vittorie consecutive e che deve rispondere alla Roma in testa, sfida il Milan, chiamato a ripartire dopo il pareggio contro il Parma. Chivu deve fare a meno di Dumfries ma recupera Calhanoglu e punta sulla "ThuLa", mentre dall'altra parte Allegri recupera finalmente Rabiot e può schierare davanti Pulisic e Leao dal primo minuto. Dopo il commovente omaggio ad Ornella Vanoni del Meazza nel pre-partita, si parte. Partenza forte dell'Inter e subito un sussulto al 3' con il colpo di testa di Thuram, debole ma preciso, su cui Maignan si supera e salva. Poi gioco subito spezzato da un duro scontro tra Lautaro e Gabbia e prime polemiche di una partita che inizia ad accendersi. Meglio i nerazzurri in questa prima fase di partita, ma anche il Milan si fa vedere: al 16' ci prova Bartesaghi in area, il suo tiro diventa un assist per Pulisic che però non ci arriva. Ne segue un momento molto confuso e disordinato, con diversi errori da entrambe le parti, e il match resta bloccato. Brividi al 27' quando Acerbi, di testa, fa vibrare il palo, che salva Maignan e il Milan. Poco dopo ci prova anche Calhanoglu, che però non calcia al meglio da buona posizione. L'Inter continua a crescere ma il Milan non lascia spazi e mette pressione con i suoi contropiedi fulminei. Al 36' Thuram fa da sponda per il tiro di LautaroMaignan ci arriva compiendo un altro miracolo e manda la palla sul palo, il secondo per i nerazzurri in questo primo tempo. Mentre al 41' è Saelemaekers a provarci dal limite, mandando di poco alto. E scoppiano scintille in campo tra Leao e Acerbi, dopo una trattenuta sui capelli da parte del difensore. Pulisic pericoloso nel finale con un tiro a giro che sfiora il palo, poi Leao ingenuo riceve il primo giallo della partita per un'entrata scomposta su Barella. Fischia Sozza: si rientra negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Pulisic sblocca il derby, Maignan para il rigore di Calhanoglu

Si riparte senza cambi e con l'Inter che di nuovo imposta la manovra, mentre il Milan difende e aspetta. Thuram ci prova ancora ma Maignan risponde sempre presente, assoluto protagonista del derby fin qui. Poi al 54' arriva la svolta: contropiede letale dei rossoneri dopo un errore di Calhanoglu con Saelemaekers che scivola ma riesce a calciare, Sommer si allunga, tocca ma non controlla il pallone e Pulisic ne approfitta per un facile tap-in. Gol pesantissimo dello statunitense, il Milan è in vantaggio. L'Inter prova a reagire, ma deve tenere d'occhio le ripartenze pericolose dei rossoneri. Prima mossa di Chivu all'ora di gioco: fuori Lautaro e dentro Bonny. Milan in fiducia dopo il gol, che si fa vedere più spesso in avanti, mentre l'Inter cerca di costruire azioni contro il muro rossonero, con i minuti che scorrono inesorabili. Polemiche al 70' per un pestone di Pavlovic su Thuram, che resta a terra dolorante. Sozza viene richiamato al monitor e punisce lo "step on foot" con un calcio di rigore a favore dei nerazzurri (e ammonizione per il difensore serbo). Dal dischetto va il grande ex del derby, Calhanoglu, che però si lascia ipnotizzare: Maignan para il rigore e poi allontana anche la possibile ribattuta. Poco dopo ci prova Dimarco da posizione defilata, ma il portiere francese è insuperabile in questa serata. Prime mosse di Allegri al 78', con Ricci e Nkunku che prendono il posto di Fofana e di Pulisic, mentre dall'altra parte Chivu toglie uno sconsolato Calhanoglu per far spazio a Zielinski. Finale ad alta tensione, con l'Inter che si lancia in avanti per il gol del pareggio mentre il Milan si chiude e gestisce al suono del "calmaurlato da Allegri, che toglie Leao per Loftus-Cheek. Chivu, invece, decide di rischiare: fuori Acerbi e Barella per Pio Esposito e Diouf, i nerazzurri in campo con un 4-2-4. Bonny spreca e calcia malissimo da buona posizione all'89'. Cinque minuti di recupero con l'assalto disperato nerazzurro mentre Modric e compagni gestiscono il pallone. I rossoneri reggono fino al triplice fischio di Sozza e scoppia la festa: il Milan vince il derby e sorpassa proprio l'Inter in classifica.

Da non perdere

Inter-Milan, la partita

