Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario  

Atalanta-Fiorentina, l'orario

Atalanta-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4k. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Atalanta-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, SkyGo e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.