Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Raffaele Palladino incontra il suo recente passato. Alla New Balance Arena l'Atalanta vuole rialzarsi in campionato, sfruttando l'onda lunga del grande successo in Champions League di Francoforte. Contro, la Fiorentina di Paolo Vanoli, sempre più in crisi dopo la sconfitta interna di giovedì contro l'AEK Atene.
Atalanta-Fiorentina, l'orario
Atalanta-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv
Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4k. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Atalanta-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, SkyGo e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Palladino e Vanoli
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Kolasinac, Bernasconi, Zappacosta, Musah,Pasalic, Brescianini, Sulemana, Samardzic, Maldini, Krstovic.
Indisponibili: Scalvini, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Vanoli
A disposizione: Martinelli, Comuzzo, Viti, Dodo, Kouadio, Richardson, Ndour, Nicolussi, Fazzini, Dzeko, Gudmundsson, Kouame, Lezzerini
Indisponibili: Gosens, Sabiri, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: Pongracic, Ranieri
