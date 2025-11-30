Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario  

Palladino ritrova il suo passato. La squadra di Vanoli chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta in Conference: le possibili scelte dei due tecnici
Raffaele Palladino incontra il suo recente passato. Alla New Balance Arena l'Atalanta vuole rialzarsi in campionato, sfruttando l'onda lunga del grande successo in Champions League di Francoforte. Contro, la Fiorentina di Paolo Vanoli, sempre più in crisi dopo la sconfitta interna di giovedì contro l'AEK Atene.

Atalanta-Fiorentina, l'orario

Atalanta-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4k. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Atalanta-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, SkyGo e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Palladino e Vanoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Kolasinac, Bernasconi, Zappacosta, Musah,Pasalic, Brescianini, Sulemana, Samardzic, Maldini, Krstovic. 

Indisponibili: Scalvini, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Vanoli 
A disposizione: Martinelli, Comuzzo, Viti, Dodo, Kouadio, Richardson, Ndour, Nicolussi, Fazzini, Dzeko, Gudmundsson, Kouame, Lezzerini  
Indisponibili: Gosens, Sabiri, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: Pongracic, Ranieri 

